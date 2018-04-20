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Матвиенко совершит рабочую поездку в Смоленскую область
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Матвиенко совершит рабочую поездку в Смоленскую область 

Парламентская газета 1 час назад
Визит спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко в Смоленскую область продлится один день. В программе поездки — встреча с руководством региона, посещение объектов социальной инфраструктуры, памятников культуры.
Как сообщили в пресс-службе палаты регионов, Валентина Матвиенко проведет встречу с губернатором Смоленской области Алексеем Островским, с которым обсудит вопросы социально-экономического развития региона. Также спикер Совета Федерации примет участие в торжественном открытии реконструированного мемориального комплекса «Катынь». В мероприятие также примут участие министр культуры России и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский и посол Республики Польша в России Влодзимеж Марчиняк.
В программе поездки спикера Совета Федерации в Смоленскую область — посещение Смоленской областной детской клинической больницы, которая оказывает специализированную амбулаторную медицинскую помощь детям от 0 до 18 лет по 16 профилям, стационарную помощь -по 15 профилям. На профильных койках стационара ежегодном получают лечение более 5000 детей.
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