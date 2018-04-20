Афиша на выходные: что делать в Казани с 20 по 22 апреля

Предстоящие выходные в Казани — дождливые, но интересные. Можно услышать несколько крутых рэперов, стать свидетелями сражения «барсов» с «армейцами» и устроить киномарафон.

Пятница, 20 апреля

Казанцев, уставших от блокбастеров и разрекламированных фильмов, ждут в «Смене». Здесь покажут иранскую картину с лаконичным названием «Свинья». Это драма и комедия в одном лице. Маньяк убивает модных кинематографистов и почему-то обходит стороной режиссера Хасана. Он даже начинает сомневаться в своих способностях. Будет два показа — в 16.00 и 19.00. Вход — 200 рублей.

В Казань заглянет загадочный рэпер из холодной Печоры Mnogoznaal (в миру Максим Лазин). У него своеобразная манера исполнения: песни звучат как мантры. Концерт пройдет в «Пирамиде». Начало в 19.00. Вход — от 1 000 рублей.

В «Чайхоне №1» выступит обосновавшийся в Казани кубинец Ролдан Моралес. У него все в порядке с ЧСВ (называет себя эффектным хаус-исполнителем), и вообще он может все: танцор, модель, артист… Начало в 20.00. Предварительно нужно забронировать столик (телефон 234-55-55).

Могучий казанский «Зенит» попытается в очередной раз выиграть чемпионат России. Соперник по финалу — тезка из Санкт-Петербурга. Матч пройдет в Центре волейбола на улице Мидхата Булатова. Начало в 19.00. Вход — от 140 рублей.

Еще один рэпер, но совершенно другого формата и более известный, выступит в Korston Pre-party hall. Мот привезет «Капкан», «Соло» и другие хиты. Начало в 21.30. Вход — от 1 200 рублей.

В кофейне New York Coffee всю ночь будут смотреть фильмы с великолепным Уиллом Смитом . Сам актер, конечно, не приедет. Казанцы увидят три картины: «В погоне за счастьем», «Защитник» и «Семь жизней». Начало в 22.00. Вход — 350 рублей.

В баре «Гадкий койот» — клубный концерт Айкью, исполняющего хип-хоп, рэгги, соул и поп. Вход: DC/FC. После 23.00 — 100 рублей (девушки) и 300 рублей (парни). Айкью начнет петь в 1.00.

Суббота, 21 апреля

Казанские велосипедисты официально откроют велосезон-2018. Сбор на стоянке между цирком и Центральным стадионом. Будет раздача карт Велосоюза, неформальное общение и уборка мусора (только по желанию). Начало в 10.00. Мероприятие, конечно же, бесплатное.

«Рубин» устроит большой праздник возле Центрального стадиона. На площадке расставят шатры с игровыми зонами, а легенды клуба будут раздавать автографы. Приедет даже Макбет Сибайя. Развлечения начнутся в 13:30, в 16:10 праздник переместится на Центральный стадион. В 16:30 начнется матч против «Ростова». Развлечения бесплатные, но на стадион можно попасть только по билету. Самый дешевый — 60 рублей.

Вторая игра финальной серии между двумя «Зенитами» начнется раньше первой — в 17.00. Вход — от 140 рублей.

Korston Pre-party hall заманил к себе Гуфа — постоянного героя скандальных историй. Концерт одного из лучших рэп-исполнителей России начнется в 20.00. Вход — от 1 100 рублей.

В клубе «Соль» играет электропоп-группа «Наадя», знающая толк в меланхолии. Начало в 20.00. Вход — 500-600 рублей.

Безудержного веселья не будет и на фестивале «Библионочь» в Национальной библиотеке РТ. Зато можно духовно подкрепиться и встретиться с довольно известным писателем Эльчином Сафарли. «Библионочь» пройдет с 16.30 до 20.30. Вход свободный.

В «Старом рояле», как всегда, будет звучать умиротворяющий джаз. Концерт при свечах начнется в 20.00. Вход — 300 рублей.

Воскресенье, 22 апреля

Главное событие выходных — пятый матч серии «Ак Барс» — ЦСКА. Важность события подтверждают и цены на билеты. Самый дешевый стоит 2 000 рублей, самый дорогой — 6 500 рублей.

Казанская школа рока The Road пошумит в New York Coffee. Будет только гитара во всех ее проявлениях — от классики до электро. Начало в 17.00. Время, проведенное на концерте, оплачивается по тарифам кофейни (2,5 рубля в минуту).

В Rockstar Bar пройдет концерт группы «Дом кукол». Ребята специализируются на каверах. Начало в 19.00. Вход — от 400 рублей.

Театр SDVIG покажет «Маленький спектакль на лоне природы». Зрители смогут поплакать, посмеяться и задуматься. Начало в 19.00. Вход — 500 рублей.

Важные новинки кинопроката: фильм Данилы Козловского «Тренер» (главная роль тоже его). Еще можно посмотреть «Логово монстра» с Дэвидом Теннантом из «Доктора Кто». Полную афишу событий в Казани смотрите здесь.

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