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Компания «Газпромнефть‐Ямал» возродила День оленевода в ЯНАО
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Компания «Газпромнефть‐Ямал» возродила День оленевода в ЯНАО 

360tv.ru 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
День оленевода возродили в ЯНАО при участии компании «Газпромнефть‐Ямал». Традиционный праздник прошел в селе Новый Порт после 30‐летнего перерыва. Об этом сообщило агентство Ura.ru.
День оленевода в селе Новый Порт отпраздновали жители Новопортовской и Мыскаменской тундры. Лидер гонок на оленьих упряжках Николай Сэротэтто получил в подарок снегоход. Среди женщин победительницей стала Любовь Яптик, которую наградили двигателем для «Бурана». Участникам других соревнований и детям достались топливные генераторы, бензопилы, резиновые лодки, швейные машины, планшеты, гироскутеры, велосипеды и игрушки.
Мы считаем своим долгом способствовать сохранению самобытности коренных малочисленных народов Севера. Поэтому важно, что главный праздник тундровиков удалось возродить и проводить ежегодно
— генеральный директор
«Газпромнефть-Ямал»
Алексей Овечкин.
На праздничном мероприятии организовали показ национальных костюмов. В концерте, посвященному Дню оленевода, приняли участие местные звезды эстрады — Екатерина Салиндер и Надежда Сэротэтто.
День подмосковной усадьбы впервые будет проведен 21 апреля согласно закону «О праздничных днях и памятных датах Московской области». Информацию подтвердила министр культуры МО Оксана Косарева.
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