Компания «Газпромнефть‐Ямал» возродила День оленевода в ЯНАО

День оленевода возродили в ЯНАО при участии компании «Газпромнефть‐Ямал». Традиционный праздник прошел в селе Новый Порт после 30‐летнего перерыва. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

День оленевода в селе Новый Порт отпраздновали жители Новопортовской и Мыскаменской тундры. Лидер гонок на оленьих упряжках Николай Сэротэтто получил в подарок снегоход. Среди женщин победительницей стала Любовь Яптик, которую наградили двигателем для «Бурана». Участникам других соревнований и детям достались топливные генераторы, бензопилы, резиновые лодки, швейные машины, планшеты, гироскутеры, велосипеды и игрушки.

Мы считаем своим долгом способствовать сохранению самобытности коренных малочисленных народов Севера. Поэтому важно, что главный праздник тундровиков удалось возродить и проводить ежегодно

— генеральный директор

«Газпромнефть-Ямал»

На праздничном мероприятии организовали показ национальных костюмов. В концерте, посвященному Дню оленевода, приняли участие местные звезды эстрады — Екатерина Салиндер и Надежда Сэротэтто.