Ещё
Вы нам — традиции, мы вам — подарки. Нефтяники и кочевники отметили День оленевода
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вы нам — традиции, мы вам — подарки. Нефтяники и кочевники отметили День оленевода 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
В селе Новый Порт с традиционным размахом прошёл День оленевода. Национальный праздник состоялся при поддержке «Газпромнефть-Ямала» в рамках реализации программы социальных инвестиций «Родные города».
Главными героями этого дня стали жители Новопортовской и Мыскаменской тундры. Они продемонстрировали свою силу и ловкость в соревнованиях по национальным видам спорта — метанию тынзяна на хорей, перетягиванию палки, прыжкам через нарты, тройному национальному прыжку, — сообщает пресс-служба ООО «Газпромнефть-Ямал».
Наиболее зрелищными и эмоциональными среди состязаний стали гонки на оленьих упряжках. Обладатель самых быстрых оленей Николай Сэротэтто награжден снегоходом. Победительница гонки среди женщин Любовь Яптик получила в подарок двигатель для «Бурана».
На празднике тундровики представили национальные костюмы — ягушки и малицы, рассказали о традициях, которые передаются из поколения в поколение. Свое мастерство в ведении хозяйства женщины продемонстрировали в оформлении нарт и в приготовлении национальных блюд.
Для участников конкурсов в качестве подарков «Газпромнефть-Ямал» подготовил необходимые в повседневной жизни вещи: бензогенераторы, двигатели для «Бурана», бензопилы, резиновые лодки, швейные машины, наборы посуды.
Активное участие в проведении праздника приняло «Газпромнефть-Снабжение». Предприятие оказало помощь в доставке подарков, а также подготовило поощрительные призы для детей.
Программа Дня оленевода была продумана так, что занятия по душе нашли гости праздника всех возрастов. Дети соревновались в северном многоборье и представили национальную одежду. В подарок за успешное участие в конкурсах они получили планшеты, гироскутеры, велосипеды, конструкторы, игрушки. Кроме того, для юных участников праздника был организован мастер-класс по росписи деревянных фигурок оленей. Каждый ребенок создал сувенир на память о Дне оленевода-2018.
Украшением праздника стала концертная программа с участием творческих коллективов Ямальского района и звезд округа — певиц Екатерины Салиндер и Надежды Сэротэтто.
День оленевода в Новом Порту не проводился в течение тридцати лет. Возродить традицию удалось при поддержке «Газпромнефть-Ямала», впервые после длительного перерыва праздник состоялся в 2016 году.
«При масштабном промышленном освоении региона мы считаем своим долгом способствовать сохранению самобытности коренных малочисленных народов Севера. Поэтому важно, что главный праздник тундровиков удалось возродить и проводить ежегодно, — отметил генеральный директор «Газпромнефть-Ямала» Алексей Овечкин. — Реализация подобных социально значимых мероприятий подтверждает эффективность программы социальных инвестиций «Родные города» и интерес к проектам со стороны тундрового населения и жителей поселка».
«Улыбки на лицах людей, яркие эмоции, незабываемые впечатления, которые остаются после такого события, — главный результат для организаторов Дня оленевода, — сказал глава Ямальского района Андрей Кугаевский. — Благодаря проведению национального праздника коренные жители понимают, что их традиции чтут и уважают. В партнерстве с компанией «Газпромнефть-Ямал» выполняется социальная миссия по сохранению национальной самобытности и культурного наследия коренных жителей района».
ИА Север-Пресс: последние новости
Полярная звезда. Ямальские звездочки покажут свой талант Андрею Биллю и Елене Лаптандер Конек-горбунок вернулся в Тюмень из Америки Салехард поделил гранты между общественниками
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пропавшие красавицы нашего кино5
Что стало с экс-участниками «Дома-2»10
Нелепые мифы, в которые мы верим из-за кино
Слезы Якубовича: массовая тупка на «Поле Чудес»97
Секс по-настоящему в кино32
Видео
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение