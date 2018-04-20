Вы нам — традиции, мы вам — подарки. Нефтяники и кочевники отметили День оленевода

В селе Новый Порт с традиционным размахом прошёл День оленевода. Национальный праздник состоялся при поддержке «Газпромнефть-Ямала» в рамках реализации программы социальных инвестиций «Родные города».

Главными героями этого дня стали жители Новопортовской и Мыскаменской тундры. Они продемонстрировали свою силу и ловкость в соревнованиях по национальным видам спорта — метанию тынзяна на хорей, перетягиванию палки, прыжкам через нарты, тройному национальному прыжку, — сообщает пресс-служба ООО «Газпромнефть-Ямал».

Наиболее зрелищными и эмоциональными среди состязаний стали гонки на оленьих упряжках. Обладатель самых быстрых оленей Николай Сэротэтто награжден снегоходом. Победительница гонки среди женщин Любовь Яптик получила в подарок двигатель для «Бурана».

На празднике тундровики представили национальные костюмы — ягушки и малицы, рассказали о традициях, которые передаются из поколения в поколение. Свое мастерство в ведении хозяйства женщины продемонстрировали в оформлении нарт и в приготовлении национальных блюд.

Для участников конкурсов в качестве подарков «Газпромнефть-Ямал» подготовил необходимые в повседневной жизни вещи: бензогенераторы, двигатели для «Бурана», бензопилы, резиновые лодки, швейные машины, наборы посуды.

Активное участие в проведении праздника приняло «Газпромнефть-Снабжение». Предприятие оказало помощь в доставке подарков, а также подготовило поощрительные призы для детей.

Программа Дня оленевода была продумана так, что занятия по душе нашли гости праздника всех возрастов. Дети соревновались в северном многоборье и представили национальную одежду. В подарок за успешное участие в конкурсах они получили планшеты, гироскутеры, велосипеды, конструкторы, игрушки. Кроме того, для юных участников праздника был организован мастер-класс по росписи деревянных фигурок оленей. Каждый ребенок создал сувенир на память о Дне оленевода-2018.

Украшением праздника стала концертная программа с участием творческих коллективов Ямальского района и звезд округа — певиц Екатерины Салиндер и Надежды Сэротэтто.

День оленевода в Новом Порту не проводился в течение тридцати лет. Возродить традицию удалось при поддержке «Газпромнефть-Ямала», впервые после длительного перерыва праздник состоялся в 2016 году.

«При масштабном промышленном освоении региона мы считаем своим долгом способствовать сохранению самобытности коренных малочисленных народов Севера. Поэтому важно, что главный праздник тундровиков удалось возродить и проводить ежегодно, — отметил генеральный директор «Газпромнефть-Ямала» Алексей Овечкин . — Реализация подобных социально значимых мероприятий подтверждает эффективность программы социальных инвестиций «Родные города» и интерес к проектам со стороны тундрового населения и жителей поселка».

«Улыбки на лицах людей, яркие эмоции, незабываемые впечатления, которые остаются после такого события, — главный результат для организаторов Дня оленевода, — сказал глава Ямальского района Андрей Кугаевский. — Благодаря проведению национального праздника коренные жители понимают, что их традиции чтут и уважают. В партнерстве с компанией «Газпромнефть-Ямал» выполняется социальная миссия по сохранению национальной самобытности и культурного наследия коренных жителей района».