Хавьер Бардем заявил о готовности работать с Вуди Алленом

Хавьер Бардем заявил в своём интервью Le Parisien , что, несмотря на скандал, если ему поступило бы интересное предложение от Вуди Аллена, который обвиняется в сексуальных домогательствах, он принял бы его.

Американского режиссёра обвиняет в домогательствах его приёмная дочь Дилан, брак с её матерью у Аллена давно распался.

Бардем сказал, что не имеет права судить, виновен ли Аллен.

Актёр отметил огромные масштабы кампании по разоблачению сексуальных домогательств #MeToo и их достижения, но в то же время призвал к благоразумию в этой сфере.