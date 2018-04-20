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Хавьер Бардем заявил о готовности работать с Вуди Алленом
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Хавьер Бардем заявил о готовности работать с Вуди Алленом 

News.ru 1 час назад
Хавьер Бардем заявил в своём интервью Le Parisien, что, несмотря на скандал, если ему поступило бы интересное предложение от Вуди Аллена, который обвиняется в сексуальных домогательствах, он принял бы его.
Американского режиссёра обвиняет в домогательствах его приёмная дочь Дилан, брак с её матерью у Аллена давно распался.
Бардем сказал, что не имеет права судить, виновен ли Аллен.
Актёр отметил огромные масштабы кампании по разоблачению сексуальных домогательств #MeToo и их достижения, но в то же время призвал к благоразумию в этой сфере.
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