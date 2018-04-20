Ещё
Волгоградцев зовут на магическую ночь в библиотеке
Далее:
Читайте также:
Ещё

Волгоградцев зовут на магическую ночь в библиотеке 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Волгоградская библиотека имени Горького приготовила магическую программу для всех гостей традиционной акции «Библионочь».
— Во главе угла сегодняшним вечером окажется семерка — цифра, приносящая удачу, богатство и любовь, — рассказали в Горьковке. — Волгоградцев зовут на квесты «За семью замками», «Люди в черном: миссия „Библиотаун“» и квест-инсталляция «Путешествие по семи мирам».
Любителей современных технологий приглашают в клуб робототехники «Ага». Дополнительной магии «Библионочи» добавят фокусы от профессиональных «волшебников». На фантастической площадке «Семь технологий» волгоградцев ждут роботы и мастера, которые на глазах у зрителей напечатают 3D-книгу.
— Горожане сразятся в интеллектуальном книжном баттле «Семиборье», научатся скорочтению и ораторскому искусству. Любителей литературы ждут и на Лафкрафтовских чтениях «Семь ужасов Говарда Лавкрафта».
Вечерняя акция начнется сегодня в 18:00.
v1.ru: последние новости
Цветом по струнам души: смотрим необычные снимки волгоградского фотографа Переделкой пожарной каланчи в Волгограде займется «Приволжтрансстрой» Russia Today расскажет о мастерицах Свято-Вознесенского монастыря из Дубовки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пропавшие красавицы нашего кино5
Что стало с экс-участниками «Дома-2»10
Нелепые мифы, в которые мы верим из-за кино
Слезы Якубовича: массовая тупка на «Поле Чудес»97
Секс по-настоящему в кино32
Видео
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение