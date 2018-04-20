Волгоградцев зовут на магическую ночь в библиотеке

Волгоградская библиотека имени Горького приготовила магическую программу для всех гостей традиционной акции «Библионочь».

— Во главе угла сегодняшним вечером окажется семерка — цифра, приносящая удачу, богатство и любовь, — рассказали в Горьковке. — Волгоградцев зовут на квесты «За семью замками», «Люди в черном: миссия „Библиотаун“» и квест-инсталляция «Путешествие по семи мирам».

Любителей современных технологий приглашают в клуб робототехники «Ага». Дополнительной магии «Библионочи» добавят фокусы от профессиональных «волшебников». На фантастической площадке «Семь технологий» волгоградцев ждут роботы и мастера, которые на глазах у зрителей напечатают 3D-книгу.

— Горожане сразятся в интеллектуальном книжном баттле «Семиборье», научатся скорочтению и ораторскому искусству. Любителей литературы ждут и на Лафкрафтовских чтениях «Семь ужасов Говарда Лавкрафта».

Вечерняя акция начнется сегодня в 18:00.