Волгоградцы на «Библионочи» станцевали кадриль и нашли монстров в своей голове

Пышный бал, гонки роботов, мистические лавкрафтовские чтения и путешествие в бездонное книгохранилище. Примирить такой несочетаемый микс могла лишь магическая «Библионочь», накануне собравшая всех книгоманов города в областной библиотеке имени Максима Горького.

Таинственным вечером правила цифра семь — где-то горожане разгадывали тайну за семью замками, обливались семью потами ради спасения старых обложек, а где-то всемером напирали на одного ради книг в добрые руки.

— Сегодняшняя «Библионочь» как никогда богата на квесты: волгоградцам предложили отправиться в путешествие по семи мирам. Попасть в обитель зла, зайти на квест— инсталляцию и увидеть монстров в своей голове или справиться с миссией «Библиотаун», — рассказывают библиотекари.

Погрузившись в необычную атмосферу, Горьковка и впрямь разделилась на семь (а, может, и больше) миров. В одном из них шел мирный светский раут: дамы в пышных платьях по второму кругу обходили зрителей, пытаясь найти хоть одного танцующего партнера. В параллельной «вселенной» на вечернюю прогулку вышли роботы. Управляемые юными техниками, машины неуверенно, но запросто маневрировали между гостями акции. Пока одни горожане учили движения ирландского танца, другие собирались в отдельном от всех мире бардовской музыки.

— Создав ажиотаж с самого начала акции, волгоградцы весь вечер не отходили от полок с бесплатными книгами, — делятся впечатлениями гости «Библионочи». — При таком выборе развлечений книжная ярмарка оказалась, пожалуй, самой популярной и востребованной.

Историю волгоградской библиотеке имени Горького, живущей больше 100 лет и за это время не раз менявшей свой дом, читайте в нашем материале.