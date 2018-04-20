Студенты СамГТУ показали проекты музея Госавтоинспекции для парка Гагарина

В четверг, 19 апреля, состоялась презентация разработанных студентами самарского политеха дизайн-проектов музея Госавтоинспекции , который разместится в одноэтажном заброшенном здании в парке им. Ю. Гагарина, сообщает СамГТУ.

Консультировали студентов третьего курса факультета дизайна доцент кафедры дизайна Анна Заславская и ассистент кафедры Юрий Проскурин.

В течение двух месяцев студенты разработали семь оригинальных дизайн-проектов.