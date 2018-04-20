Студенты СамГТУ показали проекты музея Госавтоинспекции для парка Гагарина 

В четверг, 19 апреля, состоялась презентация разработанных студентами самарского политеха дизайн-проектов музея Госавтоинспекции, который разместится в одноэтажном заброшенном здании в парке им. Ю. Гагарина, сообщает СамГТУ.
Консультировали студентов третьего курса факультета дизайна доцент кафедры дизайна Анна Заславская и ассистент кафедры Юрий Проскурин.
В течение двух месяцев студенты разработали семь оригинальных дизайн-проектов.
«С первого взгляда, сложно выбрать самую лучшую проектную работу, потому что в каждой есть своя изюминка. Из каждого проекта мы возьмем что-то особенное, чтобы все интересные идеи нашли отражение в нашем музее», — сказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Управления МВД России по городу Самаре, майор полиции Ирина Тарпанова.