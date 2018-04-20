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«Funeralia»: Что мы знаем о новом эпизоде сериала «Сверхъестественное»?
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«Funeralia»: Что мы знаем о новом эпизоде сериала «Сверхъестественное»? 

Popcake.tv 59 минут назад
Фото: Popcake.tv
Сериал «Сверхъествественное» («Supernatural») влюбляет в себя людей по всему миру уже целых лет! апреля опубликовали трейлер к-ой серии-го сезона «Funeralia». Что же мы уже знаем о новой серии, которая вышла в прокат в минувший четверг?
Судя по всему, новый эпизод расскажет нам о планах Билли (Death), которую играет Лиза Берри (Lisa). Самое время узнать, что случилось с жнецом смерти со времени ее повышения по службе, о котором мы узнаем в-ом эпизоде «Продвинутая танатология» («Advanced»)!
Ровене, которая появляется в промо-ролике всего на пару секунд, предостоит выполнить смертельную миссию. На видео девушка эротично наклоняется над Сэмом и разрывает его рубашку. Мы еще не знаем, что задумала ведьма на этот раз, но здесь становится жарко!
Джессика, ангел Смерти, появляется в трейлере, чтобы сказать братьям о том, что все это время по приказанию Смерти внимательно наблюдала за ними. «Как нянька что ли?» — с иронией спрашивают Винчестеры. «Я знаю все», — дерзко сообщает жнец. «Все-все?» — удивленно переспрашивает Дин. На этом ролик обрывается.
А вы уже смотрели новый эпизод? Поделитесь впечатлениями!
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