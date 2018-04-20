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В Костромской области создали «говорящую книгу» для незрячих людей
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В Костромской области создали «говорящую книгу» для незрячих людей 

k1news.ru 26 минут назад
Фото: k1news.ru
В Костроме определили победителей конкурса по созданию аудиокниги краеведческого содержания «Здесь Родины моей начало». Его провела библиотека-центр культурно-просветительной и информационной работы инвалидов по зрению, сообщает костромское отделение Русского географического общества.
В числе победителей оказались библиотеки Нейского, Парфеньевского, Буйского, Чухломского, Поназыревского, Костромского муниципальных районов.
Целый год библиотекари отбирали и начитывали произведения костромских авторов, не только профессиональных, но и начинающих. Их работа позволит незрячим людям легко и быстро знакомиться с литературой, которая рождается на костромской земле.
Всего для аудиокниги подготовили 300 записей, в создании которых участвовали даже читатели, в том числе и дети.
Аудиокнига «Здесь Родины моей начало» передана в библиотеки, принявших участие в конкурсе. Ее направили и в Первую интернациональную онлайн-библиотеку для инвалидов по зрению «Логос».
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