В Костромской области создали «говорящую книгу» для незрячих людей

В Костроме определили победителей конкурса по созданию аудиокниги краеведческого содержания «Здесь Родины моей начало». Его провела библиотека-центр культурно-просветительной и информационной работы инвалидов по зрению, сообщает костромское отделение Русского географического общества

В числе победителей оказались библиотеки Нейского, Парфеньевского, Буйского, Чухломского, Поназыревского, Костромского муниципальных районов.

Целый год библиотекари отбирали и начитывали произведения костромских авторов, не только профессиональных, но и начинающих. Их работа позволит незрячим людям легко и быстро знакомиться с литературой, которая рождается на костромской земле.

Всего для аудиокниги подготовили 300 записей, в создании которых участвовали даже читатели, в том числе и дети.

Аудиокнига «Здесь Родины моей начало» передана в библиотеки, принявших участие в конкурсе. Ее направили и в Первую интернациональную онлайн-библиотеку для инвалидов по зрению «Логос».