Мединский из последних сил хватается за стул

О том, что у министра культуры Владимира Мединского не много шансов сохранить свой пост в новом правительстве, говорят довольно давно. Глава президентской администрации Сергей Кириенко якобы прочит на его место своего давнего соратника Сергея Новикова , с которым он начинал в Нижнем Новгороде. Новиков был фактическим пресс-секретарем Кириенко, работал с ним в Росатоме , вслед за шефом ушел в АП, где получил Управление общественных проектов. Публике Новиков известен благодаря телевизору: в «Что? Где? Когда?» он защищал интересы знатоков. Новиков закончил музыкальное училище и поставил две оперы, «Пиковую даму» в Красноярском театре оперы и балета и «Русалку» в Москве в Концертном зале имени Чайковского.

А недавно заговорили о том, что ведомство Владимира Мединского организует письма деятелей культуры в поддержку своего босса.

Мединский пришел в политику из пиара и знает толк в таких акциях, при нем Минкульт постоянно что-то затевал: то письма родственников политических деятелей былых времен в поддержку запрета фильма «Смерть Сталина», то кампанию против «Золотой маски». Если министр инициирует письма в поддержку самого себя, то это значит, что его дела не очень хороши и он в буквальном смысле хватается за стул в надежде сохранить за собой место.

Удастся ли Владимиру Мединскому усидеть в своем кресле или нет, — дело десятое. В историю он уже вошел. При нем игравшее достаточно скромную роль, традиционно, еще со времен Евгения Сидорова , либеральное Министерство культуры стало важным идеологическим ведомством. Мединский продвигал патриотическое кино, его подчиненные боролись с недостаточно патриотичным фестивалем «Золотая маска». Многие считают, что и в деле Кирилла Серебренникова видна рука Минкульта — хотя сам министр это отрицал.

Global Look Press/Komsomolskaya Pravda

Министр культуры РФ Владимир Мединский

Мединский хороший управленец. Оказавшийся в тюрьме губернатор Белых хвалил его деловые качества и называл «правильным пацаном».

В политику Мединский катапультировался из бизнеса, оттуда у него деловая хватка и умение жестко руководить. В Минкульт он пришел через Госдуму , там его называли лоббистом игорного бизнеса (на того, кто это сказал, Мединский подал в суд и выиграл дело). До этого был пиар, где Мединский весьма преуспел, его компании были ведущими игроками на рынке. Еще раньше факультет журналистики МГИМО , до него — военное училище, куда Владимир Мединский очень хотел поступить, но его не взяли из-за плохого зрения. И это, наверное, самое интересное, то, что лежит в основе всех его поступков. Сын военного, Мединский человек убежденный, верящий в то, что он делает. В его кабинете времен бизнеса красовались великолепные коллекции оловянных солдатиков, став министром, Мединский пролоббировал создание Российского военно-исторического общества , оказавшегося главным официальным экспертом во всем, связанным с войнами.

Министр культуры — представитель того самого «непоротого поколения», на которое возлагали огромные надежды деятели перестройки.

Он успешный бизнесмен, человек новой России. Одновременно он консерватор, защитник Сталина, имперской и советской традиций и человек прошлого. Свои взгляды министр культуры всегда отстаивал яростно, не боясь скандалов, которых обычно чураются чиновники. Этим может быть объяснено ослабление его аппаратных позиций: власть не любит лишего шума, а Владимир Мединский только тем и занимался, что его создавал.

В начале своей деятельности он оптимизировал подведомственные министерству НИИ культуры, занимался слияниями, а ученые говорили, что дело в их недвижимости. Шума было очень много, но карьера Владимира Мединского не пострадала. Это было началом, все связанные с его именем скандальные инфоповоды не перечесть. Министерство в культуре переносило даты проката фильмов, запрещало другие, явочным порядком вводя цензуру, поддерживало правильное кино, боролась с неправильным театром.

Владимир Мединский снял директора Новосибирской оперы Бориса Мездрича , человека чрезвычайно авторитетного в театральном мире, и посадил на его место Бориса Кехмана, бывшего бананового короля, подозревающегося в многочисленных финансовых аферах. Это логичное решение: Кехман всячески подчеркивает, что он истово православный человек, а его финансовые махинации к делу не относятся.

Global Look Press/Komsomolskaya Pravda

Владимир Мединский многое сделал. Патриотическое кино бьет рекорды посещаемости, многие значимые должности в мире культуры заняты идеологически проверенными людьми. Театральный фестиваль «Золотая маска» минкульту не удалось ни переформатировать, ни потеснить, зато все советы при министерстве укомплектованы теми, в чьей надежности не приходится сомневаться. Владимиру Мединскому не повредили даже связанные с министерством коррупционные скандалы, хищения во время реставрации памятников старины, когда под суд пошел один из его заместителей. Он выдержал скандал с его собственной докторской диссертацией, полной некорректных заимствований, сомнительным образом защищенной. Возможно, он сохранит свое кресло, и нас ждут новые удивительные инициативы минкульта.

Мединский талантливый журналист, его книги написаны очень живо. Возможно, этим занимались литературные негры, но предположим, все же, что он сам создал «Мифы о России» и «Особенности национального пиара». Тут удивительна авторская оптика: странно в поте лица доказывать, что русские люди чистоплотны и трудолюбивы. Об этом невозможно говорить всерьез: представим итальянского министра культуры, настаивающего на том, что итальянцы не трусы или французского, пишущего, что французы не легкомысленны.

Как политический деятель Владимир Мединский — плод тяжелой травмы, пережитой в начале девяностых годов нашим обществом.