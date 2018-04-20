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Звезды девяностых, которых сегодня невозможно узнать
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Звезды девяностых, которых сегодня невозможно узнать 

Trendymen 21 минуту назад
Фото: Trendymen
Что сегодня делают те, от кого мы фанатели в девяностые и, самое главное, как они выглядят? Казалось, что невозможно представить их старыми или изменившимися, но пока они пребывали в забвении, столько всего произошло, что некоторых из наших прошлых кумиров реально нельзя узнать сегодня, если только не встретить в титрах знакомую фамилию. Они показали своей жизнью, что слава — штука капризная. Ты мог быть всеобщим любимцем, а потом в один момент стать никем и превратиться в карикатуру на себя самого.
Наталья Ветлицкая
А у самой сексуальной певицы девяностых самая необычная судьба. Внезапно Наталья решила бросить все, включая родину, и отправиться жить в Европу. Про прошлое она больше не вспоминает и, конечно, не поет, но зато стала звездой Фейсбука, где ежедневно появляется с полными злости на бывшую родину постами.
The Backstreet Boys
Кто не заслушивал до дыр кассеты с песнями «Everybody» и «I Want It That Way». Действительно, всем нам казалось, что эти пятеро парней будут на сцене всегда. Но в начале нулевых про них стали постепенно забывать, хотя они и не бросили музыку. Их старые альбомы до сих пор продаются рекордными тиражами, но вот выглядят парни уже не так, как мы привыкли.
Сергей Жуков
Сергей Жуков теперь обходится без партнера по группе «Руки вверх» и поет свои старые хиты сам. С тех пор, как все девочки России хотели за него замуж, он обзавелся тремя детьми и еще двадцатью лишними килограммами.
Джеймс Ван Дер Бик  Первая любовь всех девушек, выросших в 90-е, и тот парень, на которого ты должен был быть похож, чтобы понравиться однокласснице — Джеймс Ван Дер Бик по-прежнему выглядит неплохо. Вот только от него больше никто не фанатеет, несмотря на разные роли во второсортных сериалах.
Андрей Губин
«Мальчик-бродяга», как это ни удивительно, до сих пор пишет песни. Правда поют их совсем другие люди. На сцену возвращаться Андрей не собирается и показываться на публике больше не любит.
Сара Мишель Геллар
«Баффи — истребительница вампиров» — это была неплохая альтернатива странным российским сериалам девяностых, поэтому актрису Сару Мишель Геллар знают все, у кого тогда был телевизор. Сейчас она стартапер, хоть и не очень молодой. И пишет поваренную книгу.
Влад Сташевский
Принц и интеллигент на постсоветской поп-сцене сегодня всего лишь неинтересный бизнесмен. У Влада собственное дело по утилизации отходов. Правда и на сцене он выступает, но теперь это маленькие сцены никому не известных клубов.
Вайнона Райдер
Недавно все снова вспомнили Вайнону, когда она отожгла на сцене во время вручения награды сериалу «Странные дела», в котором появилась спустя годы забвения. В жизни у нее было много трудностей — от арестов до психологических проблем. Но вроде она твердо решила вернуться на Олимп.
Мэг Райан
Знаменитая сцена в кафе с изображением оргазма в фильме «Когда Гарри встретил Салли» сделала Мэг звездой на целое десятилетие. Но в девяностые она пропала с радаров и больше в большое кино не возвращалась. Ее слащавая внешность была не вечна, а роли вне амплуа девушки из ромкомов ей, видимо, не предлагали.
Маколей Калкин
Красивый малыш из комедии «Один дома» не смог воспользоваться обрушившимися на него славой и деньгами лучшим образом. У него были попытки суицида и, видимо, много наркотиков. Именно это и сделало его неузнаваемым.
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