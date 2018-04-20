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Ван Гог и тату с розой: какие картинки ищут уфимцы в интернете
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Ван Гог и тату с розой: какие картинки ищут уфимцы в интернете 

АиФ-Уфа 12 минут назад
Фото: АиФ-Уфа
Аналитики «Яндекса» посчитали запросы уфимцев, связанные с изображениями и фотографиями.
Самые популярные тату на изображениях в интернете у жителей столицы республики — это различные надписи, розы и узоры. Кстати, в случае с надписями, интерес уфимцев совпал с пользователями со всей России. Также наши горожане интересуются татуировками клевера и колибри — эти изображения, по данным аналитиков, волнуют уфимцев больше, чем других россиян.
Самый запрашиваемый художник в Уфе и в России — Ван Гог. Также уфимцы много искали изображения картин Шишкина и Айвазовского. Из запросов, специфических для уфимцев, изображения картин Лутфуллина и Гартмана.
Аналитики отметили, что многие жители Уфы заходят на «Яндекс. Картинки» за обоями для рабочего стола. В этом случае горожане чаще всего ищут просто пейзаж, не важно какой. За ним расположены горы и птицы, животные вообще и медведи в частности.
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