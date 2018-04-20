Прихожане храма совершили благотворительную поездку

В субботу Светлой седмицы, по благословению настоятеля храма Святой великомученицы Анастасии Узорешительницы в Теплом Стане протоиерея Александра Ковтуна работники и добровольцы социальной службы посетили приход храма Святой Живоночальной Троицы в селе Новый Киструс Рязанской области.

Помимо храма добровольцы посетили пансионат для пожилых людей «Наша забота», а также инвалида первой группы Полякову Аллу Семеновну в соседнем селе Деревенское.

«Работники и добровольцы социальной службы», — сообщается на сайте храма — «помолились за Божественной Литургией, приняли участие в крестном ходе, передали настоятелю храма аналойную икону „Покрова Пресвятой Богородицы“, церковную утварь, а также духовную литературу для взрослых и детей. Затем в пансионате „Наша забота“ в сопровождении протоиерея Димитрия поздравили насельников и сотрудников со Светлым Христовым Воскресением, вручили им куличи, пасхи, сладости и рисунки, подготовленные детьми Воскресной школы.

В соседнем селе посетили Аллу Семеновну, передали ей куличи, пасхи, продукты, лекарства и средства гигиены.

Протоиерей Димитрий поблагодарил приход храма Святой великомученицы Анастасии Узорешительницы в Теплом Стане за духовно-просветительскую литературу и Пасхальные подарки.