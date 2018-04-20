Приходите в «Книжный шкаф»

Трудно сказать, волнуют ли сейчас библиотекарей вопросы «Есть ли будущее у библиотек?» и «Будет ли молодежь читать?», но, скорее всего, именно они сподвигли к переменам книжные храмы. В областной библиотеке на улице Советской это особенно заметно, потому что из книгохранилища она превратилась в современный многофункциональный культурный центр.

Читать или петь?

Апрель для областной библиотеки — горячая пора. Дети и родители, студенты и пенсионеры, словно оттаяв после долгой зимы, собираются в тихих залах старого здания с серыми колоннами.

Отворив деревянные двери, сразу слышу звуки фортепиано, доносящиеся откуда-то сверху. Миновав гардероб, поднимаюсь по мраморным ступеням наверх, и удивлению моему нет предела: в библиотечном коридоре вижу небольшое пианино, вокруг которого стоят, переминаясь с ноги на ногу, несколько молодых людей. Один юноша неумело, но с большим энтузиазмом перебирает клавиши, выразительно встряхивая вьющимися волосами в такт мелодии. Чей-то неокрепший голос выводит ноты романса «А напоследок я скажу». Чего только не увидишь в библиотеках — молодежь романсы рас­певает!

Пройти сразу в читальный зал не получается — внимание приковала выставка комиксов о муми-троллях. Здесь же книги Туве Янссон, которые может взять почитать любой заинтересовавшийся. Работники библиотеки говорят, что финская писательница сейчас популярна не только у детей и молодежи, взрослые тоже охотно берут на дом книги о приключениях милых существ.

А старых стеллажей-то нет!

Наконец добравшись до самого посещаемого читального зала — зала художественной литературы, заранее достала платок, готовясь чихнуть от книжной пыли, но не обнаружила привычных рядов сбитых из ДСП стеллажей с потрепанными томиками русской классики.

Невольно ахнула: пространство читального зала больше похоже на книжный магазин — лабиринт современных полок с литературными новинками со всего мира. Приятные глазу диванчики с подушками, столы и стулья из яркого пластика. И даже подоконники превратились здесь в места для чтения — можно удобно устроиться, подложив под спину подушку, и погрузиться в мир книги.

Выбор литературы впечатляет: полные собрания сочинений как современных модных авторов, так и вечных классиков. Даже в огромных книжных магазинах нет такого выбора. Искать книги легче легкого. Мало того что томики расставлены по алфавиту и авторам, так еще и колонны, поддерживающие высокие потолки, приспособили для навигации читателей, написав на них жанры литературы.

Высокие потолки с яркими лампами. В стенах — подсвеченные ниши, украшенные диковинными существами ручной работы от новосибирской художницы. Сюрреалистичные картины и серия урбанистических фотографий Виктории Суховой подчеркивают современность зала, придают интерьеру свежесть и новизну. Но в скором времени картины и фигурки сменит экспозиция редких книг и предметов, рассказывающих об истории Новосибирской области, — здесь расположится интерактивный музей книги, экспонаты которого можно будет полистать и прочитать. Тут же планируют проводить мастер-классы. Например, новосибирцев научат делать бумагу и изготавливать переплеты книг.

И детскую библиотеку забрали

Здесь нет ни запаха старой бумаги, ни обшарпанных стен, а все потому, что совсем недавно читальный зал реконструировали и отремонтировали. Второй этаж библиотеки начали приводить в порядок еще в прошлом году. Министерство культуры Новосибирской области вложило в проект современной библиотеки 24 миллиона рублей.

— Средства в том числе были направлены на создание противопожарной системы, — рассказал министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников . — В 2018 году также будут выделяться деньги из областного бюджета на развитие наших библиотек. Так, областная научная библиотека уже получила 5 миллионов рублей на пополнение книжного фонда, и мы ожидаем, что этим летом будет выделено еще 12 миллионов рублей на пополнение фондов библиотек в муниципальных районах. В эту отрасль необходимо вкладывать и средства, и силы. Сейчас очень много делаем ремонтных работ в библиотеках, потому что долгие годы старые здания никто не приводил в порядок. Мы забрали у муниципалитета детскую библиотеку, ее тоже приводим в порядок, потому что дети — это наше будущее и то, что они читают сейчас, сколько читают и в каких условиях, закладывает в них культурные ценности.

Здесь можно пошуметь

Разнообразие новых книг и свежий ремонт — далеко не все новшества в областной библиотеке. Взяв книгу в читальном зале, иду в соседний и оказываюсь в просторном помещении со светлыми стенами. Кажется, что даже воздух здесь более свежий. Все это «Книжный шкаф» — лофт-пространство, столь модное сейчас у молодежи. Дизайн лофта и соседствующего с ним выставочного зала придумывали сотрудники библиотеки в содружестве с молодыми новосибирскими дизайнерами. Получилось современно, открыто, ярко и в то же время по-домашнему уютно.

— Молодежь, которая приходит в лофт-зал, считает, что так и должно быть, а люди постарше говорят, что не ожидали такое увидеть, и восторгаются, — говорит Светлана Тарасова , директор Новосибирской государственной областной научной библиотеки. — Мы работаем с муниципальными сельскими библиотеками. Говорю: «Милые коллеги, не надо комнатушечек, людям нужно большое пространство, открытое. Это и удобнее для читателей, и смотрится выигрышно».

Молодежи действительно нравится проводить здесь время — целыми компаниями ребята рассаживаются на удобных разно­цветных креслах-мешках, подсоединив гаджеты к розеткам, коих здесь множество. Кто-то уткнулся в книгу, а кто-то делает селфи и сразу выкладывает их в Сеть — на территории всей библиотеки доступен бесплатный Wi-Fi. А вот правило «В библиотеке не шуметь» здесь не работает.

Обновленный зал представят читателям в октябре, как раз к Ночи искусств, а 21 апреля, в Ночь библиотек, гости смогут почитать, удобно устроившись в креслах, подзарядить ноутбук и сделать фото на память с выставочными экспонатами.

Ниша в самом центре зала отведена под мультимедийную панель, благодаря которой можно будет полистать оцифрованный географический атлас курфюрста Фридриха Вильгельма Бранденбургского, изданный в XVII веке. Его редкое факсимильное издание бережно хранится в НГОНБ, а оригинал — в Берлинской государственной библиотеке.