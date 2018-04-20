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Уже не боятся, но уважают. Народные контролеры изменили правила игры
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Уже не боятся, но уважают. Народные контролеры изменили правила игры 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Ямальские единороссы расширяют самый востребованный и растиражированный проект. Теперь «Народный контроль» возьмет на контроль детские игрушки и летний отдых.
Сегодня, 20 апреля, в режиме видеоконференции партийцы подвели итоги проекта в 2017 году и наметили планы на будущее. Усилия народных контролеров впечатляют — в прошлом году в округе проведено более тысячи рейдов, в ходе которых осмотрено свыше двух тысяч объектов. Проверяют качество продуктов питания, аптеки, состояние детских площадок, качество дорог и уборку крыш, а также доступность детей на опасные объекты. В Десятилетие детства, объявленного президентом, к этим мероприятиям добавятся проверки качества детских игрушек и организации летнего отдыха.
«Объемы работ с каждым годом увеличиваются, что говорит о востребованности проекта у населения. На мой взгляд, работа идет хорошо. Когда мы только начинали её выстраивать, предприниматели нас больше боялись — сразу к нам подбегали охранники, нас чуть не силком выставляли и вызывали милицию. Но сегодня взаимоотношения намного улучшились, предприниматели готовы к сотрудничеству и адекватно реагируют на найденные нарушения. Доля лукавства в этом, конечно, есть, но отношение стало более уважительным», — прокомментировал спикер Законодательного Собрания ЯНАО Сергей Ямкин.
Летом он собирается проехать по всем муниципалитетам, чтобы лично убедиться в качестве продуктов на прилавках магазинов. Известно, что периодически он совершает подобные рейды, причем никто не знает, какие магазины посетит.
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