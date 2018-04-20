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Для ростовских официантов подготовили разговорник к ЧМ-2018
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Для ростовских официантов подготовили разговорник к ЧМ-2018 

Спорт-Экспресс 1 час назад
В Ростове-на-Дону в рамках подготовки к чемпионату мира-2018 подготовили разговорник для официантов, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент потребительского рынка Ростовской области.
"Разработана памятка — разговорник по основам общения на английском языке в сфере профессиональной коммуникации для официантов и работников ресторанов, которые размещены на сайте департамента", — пояснили в департаменте.
Как сообщала ранее директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова, в сетях общественного питания, которые находятся на территории «Ростов-Арены» и в радиусе двух километров вокруг стадиона, на время проведения чемпионата мира введут меню на английском языке. Также в этих заведениях будет работать персонал со знанием иностранного языка.
Ростов-на-Дону примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Бразилия — Швейцария (17 июня), Уругвай — Саудовская Аравия (20 июня), Корея — Мексика (23 июня) и Исландия — Хорватия (26 июня), также встречу 1/8 финала (2 июля).
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