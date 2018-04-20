Планы на выходные в Ленобласти: 21-22 апреля

Чем заняться в выходные в городах Ленобласти? Редакция ivbg.ru собрала самые интересные события ближайших субботы и воскресенья.

«Библионочь» в Ленобласти

21 апреля библиотеки региона проведут поэтические чтения и мастер-классы, книжные ярмарки и встречи с писателями.

Фестиваль-конкурс джазовой музыки «Джазовая волна»

В субботу, 21 апреля, в Ломоносовском районном Дворце культуры «Горбунки» состоится джазовый фестиваль-конкурс, посвященный году туризма в Ленобласти. Начало в 11:00.

IV районный детский фестиваль игры КВН Волосовского района

Фестиваль состоится в субботу в Доме культуры поселка Кикерино. Начало в 12:00 Отчетный концерт Образцового коллектива современного танца «Вдохновение»

22 апреля в городском Доме культуры Выборга состоится отчетный концерт «Сказочная история» коллектива современного танца «Вдохновение». Начало в 14:00.

Творческий вечер «Чтобы помнили…» в Сосновом Бору

В воскресенье, 22 апреля, в ГКЦ «Арт-Карусель» в Сосновом Бору пройдет творческий вечер Джем-сейшн рок-музыкантов города, посвященный 45-летию города. Начало в 18:00.