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Планы на выходные в Ленобласти: 21-22 апреля
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Планы на выходные в Ленобласти: 21-22 апреля 

Ivyborg.ru 56 минут назад
Фото: Ivyborg.ru
Чем заняться в выходные в городах Ленобласти? Редакция ivbg.ru собрала самые интересные события ближайших субботы и воскресенья.
«Библионочь» в Ленобласти
21 апреля библиотеки региона проведут поэтические чтения и мастер-классы, книжные ярмарки и встречи с писателями.
Фестиваль-конкурс джазовой музыки «Джазовая волна»
В субботу, 21 апреля, в Ломоносовском районном Дворце культуры «Горбунки» состоится джазовый фестиваль-конкурс, посвященный году туризма в Ленобласти. Начало в 11:00.
IV районный детский фестиваль игры КВН Волосовского района
Фестиваль состоится в субботу в Доме культуры поселка Кикерино. Начало в 12:00  Отчетный концерт Образцового коллектива современного танца «Вдохновение»
22 апреля в городском Доме культуры Выборга состоится отчетный концерт «Сказочная история» коллектива современного танца «Вдохновение». Начало в 14:00.
Творческий вечер «Чтобы помнили…» в Сосновом Бору
В воскресенье, 22 апреля, в ГКЦ «Арт-Карусель» в Сосновом Бору пройдет творческий вечер Джем-сейшн рок-музыкантов города, посвященный 45-летию города. Начало в 18:00.
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