Ариана Гранде представила новый сингл и клип No Tears Left to Cry

На протяжении нескольких месяцев после трагедии в Манчестере, когда в результате теракта на концерте Арианы Гранде погибло множество людей, сама певица хранила творческое молчание — и лишь теперь наконец-то порадовала своих поклонников новым синглом, выпустив сразу и музыкальное видео к нему.

Новый сингл получил название No Tears Left to Cry, а в клипе сама Ариана Гранде примерила смелый образ блондинки с длинной косой в сюрреалистичных декорациях, неуловимо напоминающих мир наподобие «Бегущего по лезвию».

Смотрим:

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