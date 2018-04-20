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Ариана Гранде представила новый сингл и клип No Tears Left to Cry
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Ариана Гранде представила новый сингл и клип No Tears Left to Cry 

Попкорн News 2 часа назад
Фото: Попкорн News
На протяжении нескольких месяцев после трагедии в Манчестере, когда в результате теракта на концерте Арианы Гранде погибло множество людей, сама певица хранила творческое молчание — и лишь теперь наконец-то порадовала своих поклонников новым синглом, выпустив сразу и музыкальное видео к нему.
Новый сингл получил название No Tears Left to Cry, а в клипе сама Ариана Гранде примерила смелый образ блондинки с длинной косой в сюрреалистичных декорациях, неуловимо напоминающих мир наподобие «Бегущего по лезвию».
Смотрим:
попкорнnews
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