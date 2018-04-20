Выборгский «Вереск» занял призовые места на международном фестивале

С 16 по 19 апреля 2018 г. в Санкт-Петербурге проходил IV Международный фольклорный фестиваль-конкурс «Сохраняем традиции». Фестиваль проводился НКО «Фонд развития культуры „Северная Радуга“ при поддержке СПбГКУ „Санкт-Петербургский Дом национальностей“, Европейской ассоциации фольклорных фестивалей (ЕАФФ).

Творческие коллективы этно-культурного комплекса „Вереск“ заняли призовые места в следующих номинациях:

Ансамбль „Вереск“ — лауреат I степени в номинации „Аутентичный вокал, народный вокал“

Моисеенко Марина и Подосенова Ксения — лауреаты I степени в номинации „Эстрадный вокал“

Подосенова Ксения — лауреат I степени в номинации „Аутентичный вокал, народный вокал“

Молодежная фолк-шоу группа „Канерва“ — лауреат II степени в номинации „Аутентичный вокал, народный вокал“

Тимофеева Диана — лауреат II степени в номинации „Вокал. Современная обработка народных песен“.

Фестиваль проводится с целью популяризации народного творчества, сохранения многонационального культурного наследия России и выявления лучших народных исполнителей.