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Выборгский «Вереск» занял призовые места на международном фестивале
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Выборгский «Вереск» занял призовые места на международном фестивале 

Ivyborg.ru 2 часа назад
Фото: Ivyborg.ru
С 16 по 19 апреля 2018 г. в Санкт-Петербурге проходил IV Международный фольклорный фестиваль-конкурс «Сохраняем традиции». Фестиваль проводился НКО «Фонд развития культуры „Северная Радуга“ при поддержке СПбГКУ „Санкт-Петербургский Дом национальностей“, Европейской ассоциации фольклорных фестивалей (ЕАФФ).
Творческие коллективы этно-культурного комплекса „Вереск“ заняли призовые места в следующих номинациях:
Ансамбль „Вереск“ — лауреат I степени в номинации „Аутентичный вокал, народный вокал“
Моисеенко Марина и Подосенова Ксения — лауреаты I степени в номинации „Эстрадный вокал“
Подосенова Ксения — лауреат I степени в номинации „Аутентичный вокал, народный вокал“
Молодежная фолк-шоу группа „Канерва“ — лауреат II степени в номинации „Аутентичный вокал, народный вокал“
Тимофеева Диана — лауреат II степени в номинации „Вокал. Современная обработка народных песен“.
Фестиваль проводится с целью популяризации народного творчества, сохранения многонационального культурного наследия России и выявления лучших народных исполнителей.
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