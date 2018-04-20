Лекция о семейных проблемах и путях их решения пройдет в СЗАО

В будущий четверг 26 апреля в филиале «Северо-Западный» Московской службы психологической помощи пройдет лекция «Семья и как в ней уцелеть».

Откуда берутся трудности в семейной жизни, как помочь ребенку не столкнуться с трудностями в его будущей семье, что надо сделать, чтобы изменить психологический климат в семье, расскажет психолог первой категории Людмила Ашихина.

— Также речь пойдет о семейной тирании, говорится в сообщении пресс службы филиала. — Пользе некоторых ссор, психологическом «разводе» с родителями и многом другом.

Всех желающих будут ждать по адресу улица Вилиса Лациса, дом 1, корпус 1 (метро «Планерная»). Начало лекции в семь часов вечера.

Вход на лекцию свободный, но предварительно необходимо записаться по телефону 8 (495) 944-45-04. По этому же телефону можно узнать подробности о предстоящем мероприятии.