Спасатели помогли маленькой тюменке, которая провалилась и застряла в фонтане

Вчера, 19 апреля, тюменские спасатели помогли маленькой девочке, которая застряла в фонтане на улице Республики. По словам очевидцев, ребенок играл, а потом внезапно провалился и закричал. Оказалось, что ее нога попала в решетку. Для того, чтобы «освободить» дитя, пришлось вызывать экстренные службы.

— Такой вызов действительно было. При помощи гидравлического оборудования спасатели раздвинули прутья и извлекли ногу девочки. Сейчас с ней все в порядке. Ее передали родственникам, — рассказал Евгений Булкин, начальник отряда поисково-спасательной службы ТОСЭР. На помощь детям спасатели выезжают довольно часто. То они закрываются дома одни и не могут потом открыть дверь, то во время прогулки проваливаются в подземелье или заигрываются и застревают в стиральной машине.