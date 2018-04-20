В ЦПКиО Калининграда пройдет парад уникальной автотехники

В ЦПКиО Калининграда 21 апреля, во время субботника, пройдет парад уникальной автотехники.

«Калининградцы получат редкий шанс увидеть Citroen CV2, который запомнился всем как машина героя Луи де Фюнеса в фильме «жандарм из Сан-Тропе», а также легендарную «Копейку» — ВАЗ 2101, сошедший с конвейера в 1972 году. А самым старым из подготовленных к выставке авто станет выпущенный в 1936 году не менее легендарный ГАЗ М-61-73, известный как «автомобиль полководцев»: именно на таком автомобиле во время Великой Отечественной войны ездили маршалы Жуков и Конев, генерал Черняховский», — говорят организаторы.

Планируется, что в парк приедут 24 автомобиля. Выставка пройдет у памятника Владимиру Высоцкому 21 апреля с 13:00 до 17:00.

Стартует субботник в 10.00 церемонией открытия памятника Золотой метле.