Международный конкурс-фестиваль «Баян. Аккордеон. Гармоника» пройдет в Подмосковье

Мероприятие проводится при поддержке Министерства культуры Московской области.

С 20 по 22 апреля в Московском Губернском колледже искусств состоится III Международный конкурс-фестиваль «Баян. Аккордеон. Гармоника», сообщает «Радио 1».

В конкурсе-фестивале примут участие исполнители на баяне, аккордеоне, национальных гармониках и других язычковых инструментах. В этом году в фестивале примут участие музыканты из России, Китая, Сербии, Белоруссии, Украины.

Мастерство молодых музыкантов будет оценивать профессиональное жюри, в состав которого входят известные музыканты и преподаватели баянного искусства.

Победители конкурса получат денежные премии.