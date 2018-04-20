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Международный конкурс-фестиваль «Баян. Аккордеон. Гармоника» пройдет в Подмосковье
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Международный конкурс-фестиваль «Баян. Аккордеон. Гармоника» пройдет в Подмосковье 

Вечерняя Москва 53 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Мероприятие проводится при поддержке Министерства культуры Московской области.
С 20 по 22 апреля в Московском Губернском колледже искусств состоится III Международный конкурс-фестиваль «Баян. Аккордеон. Гармоника», сообщает «Радио 1».
В конкурсе-фестивале примут участие исполнители на баяне, аккордеоне, национальных гармониках и других язычковых инструментах. В этом году в фестивале примут участие музыканты из России, Китая, Сербии, Белоруссии, Украины.
Мастерство молодых музыкантов будет оценивать профессиональное жюри, в состав которого входят известные музыканты и преподаватели баянного искусства.
Победители конкурса получат денежные премии.
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