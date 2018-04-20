«Ослик для Лизы» получит свое продолжение в рамках благотворительной барахолки «Делись добром!»

В прошлом году в Подмосковье прошла акция памяти Лизы Глинки «Ослик для Лизы» в рамках Недели добрых дел Общественной палаты Московской области.

Теперь «Ослик для Лизы» получит свое продолжение в новом формате в рамках благотворительной барахолки «Делись добром!», которая состоится в воскресенье, 22 апреля, с 12:00 до 20:00 в отеле «Балчуг Кемпински Москва». На благотворительном мероприятии можно будет приобрести осликов, расписанных известными персонами, деятелями искусства и шоу-бизнеса, космонавтами, политиками в рамках акции, организованной Общественной палатой Московской области.

Очень приятно, что в мире есть добрые и отзывчивые люди. Лиза очень любила осликов, коллекционировала их. Теперь ослики смогут помочь подопечным детского хосписа, это очень важно и нужно. Я искренне верю, что человек, который приобретет осликов, получит вместе с ними много тепла и любви в свой дом — Глеб Глинка, адвокат.

Также среди лотов благотворительного аукциона:

бизнес-встреча

с членом общественной палаты Московской области, основателем проекта «Русский пармезан» Олегом Сиротой , экскурсия по сыроварне, а также коллекционные сыры.

Мне очень приятно, что мои знания, опыт и продукция могут помочь детям из Подмосковья, подопечным хосписа

— Олег Сирота.

Денежные средства, вырученные от продажи осликов с автографом известных лиц и бизнес-встречи

с Олегом Сиротой, будут направлены на помощь подмосковным детям — подопечным хосписа «Дом с маяком».

Члены общественной палаты Московской области активно включены в региональную повестку, они не только поддерживают институты гражданского общества, но и лично организуют и принимают участие в акциях, проводимых в Московской области и на благо жителей Московской области. Участие в благотворительной акции в это воскресенье облегчит жизнь подопечных хосписа — неизлечимо больных детей из Подмосковья