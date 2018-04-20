«Ослик для Лизы» получит свое продолжение в рамках благотворительной барахолки «Делись добром!» 

В прошлом году в Подмосковье прошла акция памяти Лизы Глинки «Ослик для Лизы» в рамках Недели добрых дел Общественной палаты Московской области.
Фигурки осликов вылепили дети из подмосковного Коломенского городского округа, а позже их расписали публичные персоны, среди которых: певица Елка, актер Сергей Безруков, режиссер Юрий Грымов, модельер Юлия Далакян, режиссер Егор Кончаловский, певец Стас Костюшкин, певица Диана Гурдская, композитор Максим Дунаевский, космонавт Алексей Архипович Леонов, супруг Елизаветы Глинки, адвокат Глеб Глебович Глинка.
Теперь «Ослик для Лизы» получит свое продолжение в новом формате в рамках благотворительной барахолки «Делись добром!», которая состоится в воскресенье, 22 апреля, с 12:00 до 20:00 в отеле «Балчуг Кемпински Москва». На благотворительном мероприятии можно будет приобрести осликов, расписанных известными персонами, деятелями искусства и шоу-бизнеса, космонавтами, политиками в рамках акции, организованной Общественной палатой Московской области.
Очень приятно, что в мире есть добрые и отзывчивые люди. Лиза очень любила осликов, коллекционировала их. Теперь ослики смогут помочь подопечным детского хосписа, это очень важно и нужно. Я искренне верю, что человек, который приобретет осликов, получит вместе с ними много тепла и любви в свой дом — Глеб Глинка, адвокат.
Также среди лотов благотворительного аукциона:
бизнес-встреча
с членом общественной палаты Московской области, основателем проекта «Русский пармезан» Олегом Сиротой, экскурсия по сыроварне, а также коллекционные сыры.
Мне очень приятно, что мои знания, опыт и продукция могут помочь детям из Подмосковья, подопечным хосписа
— Олег Сирота.
Денежные средства, вырученные от продажи осликов с автографом известных лиц и бизнес-встречи
с Олегом Сиротой, будут направлены на помощь подмосковным детям — подопечным хосписа «Дом с маяком».
Члены общественной палаты Московской области активно включены в региональную повестку, они не только поддерживают институты гражданского общества, но и лично организуют и принимают участие в акциях, проводимых в Московской области и на благо жителей Московской области. Участие в благотворительной акции в это воскресенье облегчит жизнь подопечных хосписа — неизлечимо больных детей из Подмосковья
— Ирина Плещева, министр правительства Московской области по социальным коммуникациям.