Ещё
«Ослик для Лизы» получит свое продолжение в рамках благотворительной барахолки «Делись добром!»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Ослик для Лизы» получит свое продолжение в рамках благотворительной барахолки «Делись добром!» 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
В прошлом году в Подмосковье прошла акция памяти Лизы Глинки «Ослик для Лизы» в рамках Недели добрых дел Общественной палаты Московской области.
Фигурки осликов вылепили дети из подмосковного Коломенского городского округа, а позже их расписали публичные персоны, среди которых: певица Елка, актер Сергей Безруков, режиссер Юрий Грымов, модельер Юлия Далакян, режиссер Егор Кончаловский, певец Стас Костюшкин, певица Диана Гурдская, композитор Максим Дунаевский, космонавт Алексей Архипович Леонов, супруг Елизаветы Глинки, адвокат Глеб Глебович Глинка.
Теперь «Ослик для Лизы» получит свое продолжение в новом формате в рамках благотворительной барахолки «Делись добром!», которая состоится в воскресенье, 22 апреля, с 12:00 до 20:00 в отеле «Балчуг Кемпински Москва». На благотворительном мероприятии можно будет приобрести осликов, расписанных известными персонами, деятелями искусства и  шоу-бизнеса, космонавтами, политиками в рамках акции, организованной Общественной палатой Московской области.
Очень приятно, что в мире есть добрые и отзывчивые люди. Лиза очень любила осликов, коллекционировала их. Теперь ослики смогут помочь подопечным детского хосписа, это очень важно и нужно. Я искренне верю, что человек, который приобретет осликов, получит вместе с ними много тепла и любви в свой дом  — Глеб Глинка, адвокат.
Также среди лотов благотворительного аукциона:
бизнес-встреча
с членом общественной палаты Московской области, основателем проекта «Русский пармезан» Олегом Сиротой, экскурсия по сыроварне, а также коллекционные сыры.
Мне очень приятно, что мои знания, опыт и продукция могут помочь детям из Подмосковья, подопечным хосписа
— Олег Сирота.
Денежные средства, вырученные от продажи осликов с автографом известных лиц и  бизнес-встречи
с Олегом Сиротой, будут направлены на помощь подмосковным детям — подопечным хосписа «Дом с маяком».
Члены общественной палаты Московской области активно включены в региональную повестку, они не только поддерживают институты гражданского общества, но и лично организуют и принимают участие в акциях, проводимых в Московской области и на благо жителей Московской области. Участие в благотворительной акции в это воскресенье облегчит жизнь подопечных хосписа — неизлечимо больных детей из Подмосковья
Ирина Плещева, министр правительства Московской области по социальным коммуникациям.
360tv.ru: последние новости
Жителям Саратова не понравилось соседство с квестом «Оно» Пассажиры теплохода «Клавдия Еланская» сошли на берег спустя девять суток Французский иллюстратор рисует персонажей известных блокбастеров в образе мультяшек. Дейнерис, ты ли это?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пропавшие красавицы нашего кино6
Звезды пришли на открытие ММКФ3
Слезы Якубовича: массовая тупка на «Поле Чудес»102
Что стало с экс-участниками «Дома-2»10
Нелепые мифы, в которые мы верим из-за кино
Видео
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение