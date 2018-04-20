Выходные в Нижнем Новгороде: библионочь, «Жавората» и чемпионат по pole dance

Пятница, 20 апреля

Фотовыставка «Мир глазами архитектора»

Вечером в пятницу в Выставочном комплексе откроется выставка работ Александра Маврычева — почётного архитектора России, сына известного живописца Аркадия Маврычева, нашего земляка. За плечами Александра Аркадьевича — классическая школа архитектуры (Горьковский инженерно-строительный институт), обширный и разноплановый опыт проектирования, почти 30 лет участия в общественной жизни Союза архитекторов, а с 2007 года — член творческого Союза художников России и Международной федерации художников. Когда Александру Аркадьевичу было 54 года, сын подарил ему фотоаппарат. Так началась новая творческая веха в жизни архитектора — он стал фотохудожником. (6+)

Где: Нижегородский государственный Выставочный комплекс. пл. Минина и Пожарского, 2/2. Во сколько: 16:00. Цена: вход на вернисаж свободный.

Выставка живописи Константина Пьянова

Наш современник Константин Пьянов пришёл в искусство уже в юности: когда подростком отправился жить в Хакасию, познакомился с Владимиром Тироном, директором художественной школы, устроился туда сторожем и постепенно начал рисовать. Константин знакомится с художниками и находит вдохновение в древних росписях, петроглифах, наскальных рисунках, обнаруженных в археологических экспедициях. Так он вырабатывает свой собственный стиль: наивную манеру с лаконичностью древних мотивов, вместе с их яркой эмоциональностью, с использованием аутентичных орнаментов и мотивов. Сейчас художник живет в Нижнем Новгороде, преподает в художественном училище, но каждое лето уезжает на несколько месяцев в Хакасию, где вместе с друзьями-художниками живет на берегу Енисея в землянке, делает наброски, зарисовки и пишет акварели, а, возвращаясь в город, переносит собранные материалы на холсты. (0+)

Где: ЦК Рекорд, ул. Пискунова, 11; ротонда и фойе. Во сколько: 18:00.

Цена: вход свободный.

Презентация международной плакатной акции «ГОРЬКИЙ-150»

«Стрелка» — ежегодный фестиваль современного дизайна: выставки, презентации проектов, мастер-классы авторитетных дизайнеров и экспериментальные проекты студентов. В этом году тематикой для плакатных работ был определён 150-летний юбилей Максима Горького. На конкурс было прислано 565 работ из 39 стран. 20 апреля на биеннале в Художественном музее будут представлены 94 лучших плаката, которые отобрала конкурсная комиссия. А 21 апреля в 17:00 в Нижегородском художественном училище (ул. Варварская 8/22) пройдёт презентация выставки международного жюри — Эрика Брандта (США), Юрия Гулитова (Россия), Джисуке Матсуды (Япония), Юрия Тореева (Беларусь), а также юбилейная выставка Дмитрия Рекина (вход свободный). (6+)

Где: Нижегородский художественный музей, Кремль, корпус 3. Во сколько: 17:00.

Цена: вход свободный.

Суббота, 21 апреля

SchoolFest

Впервые в Нижнем Новгороде состоится грандиозный фестиваль для школьников и их родителей «SCHOOL FEST». В программе фестиваля: — более 100 компаний участников и экспертов из области образования, науки, бизнеса, искусства, спорта, новых технологий; — 30 актуальных и интересных тем лекториев для детей и родителей; — 20 мастер-классов, интерактивных и игровых зон; — олимпиада для старшеклассников на дополнительные баллы к ЕГЭ; — специальный показ лучших роликов фестивалей «Ночь пожирателей рекламы» и «Каннские львы»; — виртуальный планетарий; — ярмарка товаров и услуг для школьников и их родителей; — новые коллекции школьной формы от ведущих российских производителей; — конкурсы и подарки. (6+)

Где: технопарк «Анкудиновка», ул. Академика Сахарова, 4. Во сколько: 10:00–18:00.

Цена: за 1 день фестиваля — 300 рублей, за 2 дня — 500 рублей.

Экскурсия по улице Рождественской

Опытный экскурсовод откроет для вас «парадное лицо города»: вы посмотрите интересные особняки, послушаете истории про нижегородских босяков, полюбуетесь на неожиданные граффити, заглянете в интересные дворы и улочки, обсудите ресторанную историю улицы. За Рождественской прогуляетесь по Кожевенной, заглянете в современные художественные галереи, в Строгановскую церковь, полюбуетесь на Нижневолжскую набережную и закончите путь у самой новой башни Кремля — Зачатьевской. Вы узнаете, где были элеваторы и почему их разобрали, откуда пошли торговые центры в Нижнем Новгороде, что случилось с настоящей Рождественской церковью и многое другое! Одевайтесь по погоде — и в путь! (12+)

Где: встреча за остановкой у знака «Нижний Новгород» напротив Канавинского моста (Благовещенская площадь). Во сколько: 15:00.

Цена: на усмотрение участника по окончанию экскурсии. Необходима заявка на участие.

Межрегиональный чемпионат по pole dance LOTUS

Pole dance — это танец на пилоне, и не надо путать его со стриптизом. Это акробатический танец, демонстрирующий красоту, грацию и силу тела. Pole dance набирает популярность не только среди девушек, но и среди молодых людей, и даже среди детей. В субботу в Нижнем Новгороде пройдут соревнования, в которых примут участие лучшие танцоры на пилоне в регионе — как любители, так и профессионалы.

9:00-11:00 — выступления детей и юниоров (6-17 лет); 12:00-16:00 — выступления в категории «артистик»; 17:00-20:30 — выступления в категории «экзотик-любители»; 21:00-23:00 — выступления в категории «экзотик-профессионалы». (12+)

Где: Milo Сoncert Hall, ул. Родионова, 4. Во сколько: 9:00–23:00.

Цена: 300–500 руб.

«Библионочь в Ленинке»

Библионочь — ежегодный фестиваль чтения. Любознательные посетители побывают в закрытых фондах и хранилищах. Самые талантливые смогут попытать счастья в литературных конкурсах, а самые запасливые — найти хорошую книгу на акции «Книговорот по-нижегородски». В Ленинской библиотеке (ул. Варварская, д.3, 3в) приготовили обширную программу для детей и взрослых — концерт, розыгрыши, мастер-классы, выставки. Подробная программа здесь. (12+)

«Волонтеры книжной культуры» на Ефремова, 2 Не отстаёт от коллег и Центральная детская библиотека, которая пришлашает влюблённых в книги детей и родителей. Помещение библиотеки превратится в интерактивное пространство из шести залов для игр, чтения, презентаций и мастер-классов, которые проведут волонтёры библиотеки, её читатели. Среди них: мастер-классы в техниках оригами, квиллинга, витражной росписи, плетения на коклюшках. Подробная программа здесь. (6+)

Воскресенье, 22 апреля

Этно-экологический праздник птиц «Жавората»

В разгар весны на Щёлоковском хуторе, в лесу, звенят птичьи голоса, вьются гнёзда. В русских деревнях — это время красивых и трогательных обрядов, посвящённых прилёту пернатых соседей. Славяне верили, что птицы — это посредники между землёй и небом, а весной души предков вместе с птицами возвращаются на землю. На празднике гости музея-заповедника смогут принять участие в старинных обрядах закликания птиц, научатся делать жаворонков из теста, колотить скворечники. Гости услышат современные и старинные песни о птицах, узнают много нового о пернатых, участвуя в викторинах, конкурсах и мастер-классах. В программе примут участие лучшие фольклорные коллективы города — «Макошь», «Синий лён», «Свети-Цвет» и другие. (0+)

Где: Музей деревянного зодчества «Щелоковский хутор», ул. Горбатовская, 41. Во сколько: 12:00.

Цена: взрослый — 200 руб., льготный — 100 руб., школьный — 50 руб, дошкольники бесплатно.

Концерт юных виртуозов

Потрясающий концерт в исполнении талантливых детей пройдёт в Филармонии. Юные виртуозы, лауреаты областных, Всероссийских и Международных конкурсов выступят на сцене как в сопровождении симфонического оркестра. так и сольно. Вас ждёт настоящий праздник музыки — приходите на него семьями! (0+)

Где: Филармония им. Ростроповича, Кремль, корп.2. Во сколько: 13:00.

Цена: 150 руб.

Концерт скрипичной музыки

А вечером можно отправиться на концерт уже подросших музыкантов — не менее талантливых студентов и учащихся класса скрипки Нижегородской консерватории. В программе прозвучат произведения Гайдна, Генделя, Паганини, Хачатуряна, Рахманинова и других великих композиторов. (6+)

Где: Консерватория им. Глинки, ул. Пискунова, 40; малый зал. Во сколько: 19:00.

Цена: вход свободный.

Фестиваль радости «Семьяфест»

Большой восьмичасовой праздник приглашает в гости семьи с детьми любого возраста. Вас ждут развлечения на любой вкус: шоу-программа и аниматоры, ярмарка мастеров и множество мастер-классов, показ детской моды и кастинг в модельное агентство, квесты и настольные игры, фотозоны и розыгрыши подарков — и многое другое! (0+)

Где: ТЦ «Шоколад», ул. Белинского, 124. Во сколько: 10:00–18:00.

Цена: 250 руб.