Копейка, космос и футбол. Как провести уральские выходные 21-22 апреля?

Смотрим футбол в кино, создаем ремесленные изделия по заветам древних мастеров, смеемся на камеди-шоу и наслаждаемся игрой московских звезд театра. Главные события Екатеринбурга в выходные дни — 21 и 22 апреля — в афише «АиФ-Урал»

Тренер (12+)

Дебютная работа Данилы Козловского в роли режиссера. Главную роль в фильме актер также отвел себе. По сюжету, во время ответственного матча футболисту национальной сборной Юрию Столешникову не удается забить пенальти. После этого он решает уйти из сборной и построить карьеру тренера. Возглавив небольшую провинциальную команду, вместе с ее подопечными он пройдет сложный путь, совершит чудо и вновь поверит в себя

Когда: премьера состоялась 19 февраляГде: во всех кинотеатрах городаБилеты: от 100 до 499 рублей

Фильм о приключениях юного Леонардо да Винчи. Мальчик живет спокойной жизнью, занимается изобретательством. Во всех начинаниях его поддерживает друг Лоренцо. А вот Джоконда наоборот, насмехается над странными идеями Леонардо. Однажды в жизни девушки случается трагедия: в ее доме происходит пожар, она остается ни с чем. Но затем в их городе появляется рассказчик, который рассказывает ребятам о потерянном сокровище, которое до этого никому не удавалось найти. Надеясь на удачу, ребята отправляются в путешествие.

Когда: премьера состоялась 19 февраляГде: в киноеатрах ТЦ «Радуга Парк», «Мегаполис», «Карнавал», «Алатырь» и в «Салюте»Билеты: от 150 до 250 рублей

Лекции, развлечения, мастер-классы

Космос и компьютеры

Лекция о том, как космическое пространство влияет на работу компьютеров. Посетители смогут узнать, что может произойти с компьютерами и информацией в космосе, будет ли интернет на Марсе, как влияет радиация на работу компьютеров, связаны ли вспышки на солнце и зависающий интернет. Кроме того, можно будет увидеть, что происходит при воздействии на различные устройства компьютера сильного электромагнитного излучения.

Когда: 21 апреля, 11.00Где: Антимузей компьютеров, Народной воли, 49Вход: по билетам в музей

Разрисовываем домашнюю арену ХК «Автомобилист»

Перед началом лета болельщики хоккейного клуба «Автомобилист» смогут разрисовать красками его домашнюю арену. Фанатам выдадут кисти и краски, после чего они смогут воплотить свою фантазию на ледовом покрытии. Когда лед будет полностью заполнен, со всеми пришедшими будет сделана большая фотография. Также всех болельщиков ждут конкурсы и призы

Когда: 21 апреля, с 11 до 15 часовГде: КРК «Уралец», вход №7 и №8 со стороны Зеленой рощиВход: свободный

Ярмарки

Ярмарка мастеров «Иван-да-Марья»

Посетители смогут купить у ремесленников уникальные вещи, изготовленные по старинным, почти забытым, технологиям, а также хенд-мейд: расписные предметы утвари, кованые, текстильные и валяные изделия, вязаные игрушки, одежду, предметы интерьера, а также фермерские натуральные продукты и косметику ручной работы.

Кроме того, посетителей ждет большое количество мастер-классов, на которых можно будет узнать, как расписывать матрешки, плести шнурок на вилочке, изготавливать лоскутные украшения, духовые инструменты, проводить обрядовую роспись яиц и многое другое.

Когда: с 18 по 22 апреляГде: Уральский центр развития дизайна, Горького, 4а с 10 до 19 часовВход: свободный

Концерты и праздники

Akira Yamaoka (12+)

В Екатеринбург приедет культовый японский композитор и исполнитель. Akira Yamaoka известен как автор саундтрека к игре Silent Hill. На Урал музыкант приедет вместе с симфоническим оркестром, рок-группой и американской актрисой и певицой Мэри Элизабет МакГлинн

Когда: 22 апреля, 19.00Где: Tele-Club, Карьерная, 16Вход: от 2100 до 20000 рублей

Концерт «Comedy Woman»

В Екатеринбург артистки известного шоу приедут вместе с соведущим программы «Вечерний Ургант» Александром Гудковым . Во время концерта вместе с актрисами зрители переместятся в студию звукозаписи и известный центр магии, понаблюдают за рождением поп-группы, семейными перипетиями и способами их разрешения, побывают в разных уголках России, узнают все о прелестях российского сервиса, женщинах-начальниках, шумных и не очень соседях, удачных и неудачных свиданиях.

Когда: 22 апреля, 19.00Где: ККТ «Космос», Дзержинского, 2Билеты: от 2 до 4 тыс. рублей.

Празднуем день «Копейки»

В Екатеринбурге с размахом отметят день рождения знаменитой советской машины «Копейка» — ВАЗ 2102 «Жигули». Посетителей ждет выставка автомобилей, фигурное вождение «Жигулей», а также соревнования за звание «Лучшая команда МЧС России по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автотранспорте». Кроме того, можно будет посмотреть познавательные фильмы, в которых рассказывается об истории знаменитого автомобиля.

Когда: 21 апреля, с 10 до 15 часовГде: ЦПКиО им. Маяковского, Мичурина, 230Вход: свободный

Театр

Смотрим на игру московских звезд

В Екатеринбург с гастролями приехал московский драматический театр имени Евгения Вахтангова. Труппа представит уральцам два спектакля: « Евгений Онегин » и «Царь Эдип».

«Евгений Онегин» (16+)

Главным героем постановки режиссера Римаса Туминаса становится не Евгений Онегин, а Татьяна. Свое откровенное признание она пишет тому человеку, которого создало ее воображение. А для него это всего лишь очередное послание. Их разность настолько очевидна, что, идя на встречу друг другу, они обязательно пройдут мимо, так несоприкасаемы их души в понятиях любви, достоинства, духовности. Ее доминанта — Россия, а его — метания по свету, суета, невозможность остановиться на главном, и, скорее, незнание того, что есть главное — Родина, долг, любовь.

Когда: 21 апреля, 19.00Где: ТЮЗ, Карла Либкнехта, 48Билеты: от 4,5 до 8 тыс. рублей

«Царь Эдип» (16+)

Великий философ древности в своем определении сущности творчества Софокла — люди, какими они должны быть — дает ключ для расшифровки конфликта, который зреет в душе Эдипа. Совершив убийство в запальчивости, по незнанию, он находит силы для суда над собой. Не наказание извне, а вынесенный самому себе приговор, строгий, беспощадный, нравственный. Главный мотив — достоинство, потерять которое неприемлемо, ибо вся грядущая жизнь — это искупление преступления через страдания, унижения, немощь. Для Эдипа достоинство — главная опора в жизни, даже если это жизнь изгоя и калеки.

Когда: 22 апреля, 19.00Где: ТЮЗ, Карла Либкнехта, 48Вход: от 3200 до 6000 рублей