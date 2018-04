5 современных танцевальных стилей, которым стоит научиться прямо сейчас

Contemporary

Фото: PROТАНЦЫ Контемпорари не имеет чётких стилистических границ. Это взаимосвязь тела с дыханием, голосом, энергией, поэтому танцовщики много занимаются йогой, пилатесом и другими восточными практиками. Напряжение мышц, резкие расслабления, падения, подъёмы, перекаты — контемпорари танцуют босиком, и для исполнителя важно всё время слушать своё тело и импровизировать под любую музыку.

педагог-хореограф танцевального центра «PROТАНЦЫ» — Contemporary dance часто используется для театральных постановок. В этом стиле танца много разных техник и методик — Release, контртехник, Ga-Ga. Этот стиль появился в результате эксперимента хореографов, которые хотели найти новые формы для выражения мыслей и начали работать не только с телом, но и с голосом, чтобы исследовать, как тело может выразить слово.

Contemporary dance раскрывает эмоциональную и физическую разносторонность исполнителя. Психологическое состояние человека выходит на первый план, акцент в танце делается не на сами движения, а на то, почему именно такие импульсы появляются у танцора в теле. Это исследование того, как организм может неожиданно отреагировать в каких-то острых условиях: в экстремальной ситуации человек не знает, на что способно его тело. Хореографы contemporary dance не ждут, что танцор просто выучит движения, которые они для него придумают, они хотят, чтобы человек сам что-то предложил, научился классно импровизировать.

Думаю, перед приходом на классы какой-то специальной физической подготовки не нужно. Если у вас нет хорошей растяжки — ничего страшного, она появится в процессе. Нужно быть готовым к тому, что этот стиль танца может быть травмоопасным: contemporary всегда предполагает выход за границы возможностей человеческого тела.

Jazz-Modern

Фото: PROТАНЦЫ Правильнее называть этот стиль Modern Jazz — современный джаз. Как раз в основе контемпорари лежит направление modern. В России Jazz-Modern появился в 90-е, это был микс современной хореографии и альтернатива советской эстраде, но изначально считался противопоставлением классическому балету.

Наталья Новичкова

педагог-хореограф танцевального центра «PROТАНЦЫ» — Чтобы изучить Jazz-Modern, необходимо отдельно познакомиться с модерном и джазом. Модерн — это дыхание, свободные движения, баланс, существование в пространстве, смена уровней, это философия думающего тела. Джаз — более яркий и свободный танец, в основе которого лежит импровизация.

Базовая физическая подготовка перед танцевальными классами новичку необходима, потому как многие элементы требуют выносливости. Педагоги разбирают технику вращений, скольжений, перекатов. К профессиональному хореографу очень важно прийти, уже имея хорошую растяжку, гибкие и сильные мышцы, которые обязательно нужно регулярно отдельно прокачивать. Наше тело — сложный механизм, которому нужно очень много времени на подготовку, и, к сожалению, оно очень быстро всё забывает. Когда человек знакомится с новым стилем танца, он — стиль — для него непривычный координационно, и тогда только выносливость поможет к нему адаптироваться — так занятия будут проходить продуктивнее.

Vogue

Фото: PROТАНЦЫ В основе vogue — модельные позы и подиумная походка, быстрые движения руками, падения, вращения под музыку в стиле house. Изначально vogue-шоу и перформансы были похожи на конкурсы красоты, а профессиональные танцоры усложнили обычные проходки новыми движениями и превратили их в танец. Танцоры vogue создают свои специальные дома (в России их семь), но попасть в них непросто: хорошо танцевать и участвовать в баттлах недостаточно — необходимо принимать участие и в развитие культуры этого танца.

Виталий Клименко

педагог-хореограф танцевального центра «PROТАНЦЫ» и «Лагерь PROТАНЦЫ» — Существует три подстиля vogue. Old way — первое направление, в основе которого лежат разные техники позирования. Когда в vogue пришли гимнасты и сделали танец более пластичным, появился New way. Главная задача танцора vogue — проявить свой образ, он может складываться как из движений, так и из эмоций. Направление Femme появилось, когда в США произошла сексуальная революция и стало возможно официально менять пол. Femme до сих пор танцуют только мужчины, но выглядят они при этом как женщины.

Vogue — это не только танец, это даже в большей степени подача, харизма, самоощущение танцора. Любая сложная техника может оказаться проигрышной, если у танцора нет харизмы. Vogue учит не только уверенно ходить на каблуках, но и тому, как правильно подавать и держать себя.

Около 50% людей, которые приходят изучать этот стиль, вообще не понимают, зачем им это нужно, и приходят просто из-за модного слова vogue. Но есть и те, кто хотят себя психологически раскрыть, и это, как правило, очень незаурядные, интересные люди. Чтобы хорошо танцевать в стиле vogue, нужно много работать над своим телом. Первый этап обучения — три месяца — очень нудный, каждое занятие мы отрабатываем одни и те же движения и иногда даже не успеваем вспотеть. Не всем хватает терпения.

Hip-hop Фото: PROТАНЦЫ Один из самых известных уличных стилей танца, который состоит из множества направлений. Основные движения: прыжки, «кач» тела, трюки, падения. Hip-hop — вполне естественный стиль: многие движения, которые там используются, человек делает в повседневной жизни не задумываясь.

Никита Ансимов

педагог-хореограф танцевального центра «PROТАНЦЫ» — Hip-hop — это отдельная культура и стиль для тех, кому есть что сказать, для тех, кто хочет что-то доказать, проявить себя, самовыразиться. Hip-hop не самый сложный стиль танца, но я им занимаюсь уже десять лет и не чувствую, что достиг совершенства. Движения в танце могут быть и медленными, лиричными, и сверхбыстрыми, амплитудными, даже агрессивными. Главное для танцора — испытывать удовольствие от того, как он выглядит, как двигается и ощущает себя. От его подачи у зрителя должно замирать всё внутри.

Первое, что советую сделать человеку, который хочет научиться танцевать hip-hop, — смотреть клипы Chris Brown, Jay-Z, Drake, Nicki Minaj, Beyoncé и слушать рэп, хип-хоп. Как только вы начнёте качать головой в такт этой музыки, чувствовать её ритм и поймёте, что теперь он навсегда у вас внутри, берите любимые кроссовки и бегите в зал к педагогу, который научит базовым движениям и импровизации. В этом стиле танца важно не какие движения вы делаете, а как вы их делаете.

Hip-hop — это про преодоление себя, про то, как можно смело идти сквозь преграды и научиться быть уверенным в себе. Ко мне на классы ходили заниматься дети с дефектами опорно-двигательного аппарата, и hip-hop помог им развить координацию и общий контроль над телом.

Dancehall

Фото: PROТАНЦЫ Dancehall — энергичный уличный ямайский танец, в основном под ритмы регги в современных аранжировках. Набор движений называют степами (шагами), которые в 60-е XX века отражали культурные и религиозные ценности, обычаи жителей Ямайки. Хотя самостоятельным танцевальным направлением dancehall стал только через 20 лет.

педагог-хореограф танцевального центра «PROТАНЦЫ» и «Лагеря PROТАНЦЫ» — Dancehall — один из немногих стилей танца, который развивается до сих пор, даже базовые движения продолжают появляться практически каждый день. Dancehall можно разделить на несколько видов. Queen style и female dancehall — исключительно женская подача, много движений бёдрами. Второй вид: badman — мальчики и девочки танцуют так, будто у них в руках оружие. Каждый человек выбирает, какое из этих направлений ему ближе. Танцоры делают разные трюки, стойки на голове, шпагаты, для них, конечно, нужна особая подготовка. Но вообще, если не выполнять трюки, dancehall — самый безопасный стиль танца.

В начале обучения важно научить человека музыкальности, а дальше всё индивидуально: кому-то нравится участвовать в баттлах, кому-то импровизировать, а кому-то придумывать хореографию.

