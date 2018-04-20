Amazon переснимет британскую «Утопию» 

Студия Amazon объявила, что запускает в производство ремейк британского фантастического сериала «Утопия». Сценарий к девятисерийному шоу напишет Гиллиан Флинн, автор бестселлеров «Исчезнувшая» и «Острые предметы».
Сюжет первоисточника строился вокруг пятерых людей, встретившихся на просторах интернета. Им в руки попадает таинственная рукопись, в которой подробно описано создание смертоносного оружия. Сначала герои принимают роман за буйную фантазию шизофреника, но, когда за ними начинает охоту секретная организация, им придется пуститься в бега, чтобы выжить и заодно спасти мир.
Примечательно, что последние четыре года правами на ремейк владел канал HBO, а режиссерское кресло было отдано Дэвиду Финчеру. Однако из-за нарушения сроков права перешли к Amazon, и Финчер уже не будет иметь отношение к этому проекту.