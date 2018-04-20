Amazon переснимет британскую «Утопию»

Студия Amazon объявила, что запускает в производство ремейк британского фантастического сериала «Утопия». Сценарий к девятисерийному шоу напишет Гиллиан Флинн, автор бестселлеров «Исчезнувшая» и «Острые предметы».

Сюжет первоисточника строился вокруг пятерых людей, встретившихся на просторах интернета. Им в руки попадает таинственная рукопись, в которой подробно описано создание смертоносного оружия. Сначала герои принимают роман за буйную фантазию шизофреника, но, когда за ними начинает охоту секретная организация, им придется пуститься в бега, чтобы выжить и заодно спасти мир.