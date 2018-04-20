Бесплатный Владивосток: Велопарад, Ночь библиотек и Beauty day

После рабочей недели всегда стоит как следует отдохнуть, чтобы набраться сил перед новыми трудовыми буднями. PRIMPRESS по доброй пятничной традиции подготовил подборку мероприятий, которые позволят хорошо провести время в выходные дни и при этом не нанести урон семейному бюджету.

Весенний Велопарад

21 апреля 2018 года во Владивостоке пройдет ежегодный весенний велопарад «Вело Весна». Цель мероприятия показать, что велосипед — один из лучших инструментов для решения ряда городских проблем. Что он помогает поддерживать хорошую физическую форму, вести активный образ жизни, при этом, он экологичен, и способен решить многие транспортные проблемы города, если будет грамотно вписан в существующую дорожную сеть. Вас ожидает велопарад по перекрытым улицам Владивостока, школа по обучению катанию на велосипеде, мастерская с бесплатной настройкой велосипеда, тесты велосипедов необыкновенной конструкции. Время сбора — 11.30. Время начала движения 12.00. Сбор на верхней станции Фуникулера.

Ночь библиотек

Это уже пятая на счету Владивостока всероссийская акция «Библионочь», к которой присоединятся городские библиотеки и культурные площадки. Тема: Перемен требуют наши сердца. Городские библиотеки Владивостока выбрали «Перемены» в обход основной темы этого года еще и потому, что каждая лекция и встреча, так или иначе, соприкоснется с темой изменений: в городе, в жизни, в сердце.

Мероприятия пройдут 21 апреля с 11 утра до 3 ночи. Вход бесплатный.

Программа и расписание событий:

Библиотека «БУК» (ул. Светланская, 55)

Библиотека № 8 (ул. Приморская, 5)

14:00 — 15:30 — круглый стол «Владивосток и профессия „художник-иллюстратор“ − что, как, для кого». Ведущая: Наталья Ладутько; 15:40 — 16:30 — лекция «Как молодому художнику найти себя в системе искусства». Лектор: Яна Гапоненко; 16:40 − 18:00 — лекция «Почему пора начинать любить современное искусство». Лектор: медиатор ЦСИ «Заря» Красотин Илья.

Библиотека № 12 (ул. Калинина, 281)

13:00 — 14:30 — лекция для писателей, журналистов и блогеров «Творческие сложности пишущих людей». Лектор: Антонина Климана; 15:00 — 16:30 — лекция для молодых писателей «Пиши вдумчиво». Лектор: Иван Ахмадиев; 17:00 — 19:00 — блок лекций от проекта КЛФ «Планета Фантастики»: Особенности художественного перевода научной фантастики и фэнтези. Спикер: Светлана Фасолько; Значение научной фантастики для развития науки. Что значит Стартрек для ученых в НАСА . Спикер: Энди Фишер; Сюжет и наука в фантастике. Истоки жанра в исторической парадигме. Спикер: Евгения Омельченко.

Библиотека № 5 (ул. Леонова, 21)

13:00 — 14:30 — мастер-класс «Школа для маленьких блогеров». Лектор: Полина Степаненко. Лекция для детей 6-10 лет; 15:00 — 17:00 — мастер-класс «Быть в кадре» для подростков. Ведущая: Анастасия Ярошенко (школа ведущих Event School). МК для детей 11-15 лет.

Площадка «Молодежь Приморья» (ул. Посьетская, 14)

15:00 — 16:30 — Гикторий: «Что-то про чтение комиксов»; 17:00 — 18:30 — Поэтическое действо «Вы, читай!» от поэт-шоу Класс Коррекции;

19:00 — 21:30 — шоу «Кот Бродского»: читают подростки.

Выставка «Скрытые чувства»

Представленные на выставке работы — это некое обнажение души, в первую очередь, самого художника, но, одновременно, и зрителя, обладающего душой. Сюжетный смысл произведений Сергея Хода не придуман, а рождается в самом процессе создания поверхности холста, его эстетики, когда только глаза как важный орган души любуются, наслаждаются проявлением чего-то, что не требует ни приятия, ни отторжения. Что может быть продолжено внутри себя философией, сюжетом, что натолкнет на свое — зрительское переживание и понимание изображения. Молчаливое. Выставка продлится до 12 мая. Место проведения галерея Арка на улице Светланской 5. Вход свободный.

Как выплыть в море фейковых новостей?

Как выжить в мире, где стопроцентная правда ─ большой вопрос? Где все, что угодно может оказаться фейком, и даже надежные источники совершают ошибки? Мы можем не слушать радио, не смотреть телевизор, не читать газеты и журналы, но информационный фон сегодня настолько насыщенный, что новости настигают нас помимо нашей воли. Как настроить фильтр, чтобы отделять правду от полуправды и откровенной лжи, как начать читать горизонтально, как научиться информационной гигиене? Об этом и пойдет речь на лекции «Тест на информационную грамотность — как выплыть в море фейковых новостей» 22 апреля (воскресенье) в 18.00. Мероприятие пройдет в библиотеке «Бук». Вход бесплатный.

Beauty day ТРЦ «Черемушки» приглашает всех любительниц прекрасного окунуться в мир красоты. Гости торгового центра смогут воспользоваться любимыми бьюти-услугами в специальной зоне: сделать мейкап, экспресс-маникюр, дизайн бровей, модные укладки и локоны. Приятным бонусом для гостей станут зоны с макияжем, плетением кос и росписью хной на ручках, которые будут предлагаться совершенно бесплатно. Для всех гостей праздника выступят известные спикеры, профессионалы в области красоты, стиля и спорта, которые вместе с посетителями центра погрузятся в динамичный и яркий праздник Beauty day. Мероприятие пройдет 22 апреля с 11.00 до 19.00.

Выставка «МЫ вокруг Я»

Представляемая выставка — это многоликость современности и молодости с вечными, человечными и, одновременно, глубоко личными заботами, страстями, надеждами, разочарованиями, радостями, страданиями и мечтами — обобщенный образ грядущего «Героя нашего времени». Выставка продлится до 30 мая в выставочном зале галереи «МЦ» (Медицинский центр ДВФУ) работает молодёжная выставка «МЫ вокруг Я». Для прохода на территорию кампуса при себе необходимо иметь паспорт.

«Правила? Прочь!»

В эти выходные Центр современного искусства «Заря» в рамках выставки « Тимур Новиков и «Новые художники» представляет специальную программу кинопоказов «Правила? Прочь!»

В программе представлены художественные и документальные фильмы, отражающие различные аспекты того, что принято называть художественным производством. Это яркие, оригинальные высказывания о людях и событиях, без которых невозможно представить современное искусство.

Расписание

21 апреля / 17:00 Конец страха / реж. Барбара Виссер / 2018 г. / 70 мин. / Нидерланды. Экспериментальное эссе, в котором поднимаются смелые вопросы: что такое искусство? Кто стоит за политикой крупных художественных институций? Какой будет художественная сцена в ближайшем будущем? 22 апреля / 17:00 Hierba / реж. Рауль Перроне / 2015 / 63 мин. / Аргентина. Фильм-эссе, в котором шедевры модернистской живописи превращаются в главы масштабного повествования о природе насилия и желания.

Эко-экскурсия

На экскурсии вы познакомитесь с одним из самых красивых мест города — сопка «Холодильник». «Холодильник» является самой высокой точкой в городской черте Владивостока и открывает потрясающий вид на весь город. Приглашаются все желающие: парни и девушки, дедушки и бабушки, семьи с детьми и просто друзья. Помимо экскурсии у нас будет миссия — все банки и бутылки, которые нам попадутся на пути, мы заберем с собой в пакетах. Возьмите с собой перекус и горячий чай и не забудьте одеться по погоде. Место сбора: ул. Днепровская, 98в. Продолжительность 10:00 — 13:00.

Что-то про чтение комиксов

В Центре содействия развитию молодежи Приморья пройдет гикторий «Что-то про чтение комиксов». На интересных лекциях вы узнаете: Зачем в комиксах картинки или нашим взглядом управляют, Что почитать или на правах рекламы, Когда мы сможем прочесть их все или пленники рынка. Место проведения: ул. Посьетская, 14, 2 этаж. Вход бесплатный. Начало 21 апреля в 15.00.

Соревнования по сборке Skewb

Также в это воскресенье во Владивостоке пройдут городские соревнования по сборке Skewb. Вместе с соревнованиями будет проходить встреча, кто не участвует в соревновании. Если вы умеете быстро собирать кубик Skewb — приходите на соревнования и покажите класс! Участвовать могут все, без ограничений по возрасту! Вход свободный. Место проведения: ул. Батарейная, 6а. Начало в 10 часов.