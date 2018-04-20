В Саратове памятнику поэта Константина Симонова требуется реконструкция

Юлия Литневская подчеркнула, что единственный в России памятник Симонову располагается во дворе Саратовского колледжа кулинарного искусства. «Наверное, это не случайно, ведь именно в нашем городе Константин Симонов начал писать стихи. Важно, что память о великих людях, чье имя неразрывно связано с Саратовом, бережно сохраняется и становится памятью молодого поколения. Инициатива проведения волонтерского субботник была поддержана не только учащимися колледжа, но и общественными организациями», — рассказала Литневская.

Заместитель директора по учебно-производственной работе Саратовского колледжа кулинарного искусства Елена Уранова надеется, что благодаря общественному резонансу найдутся инвесторы, которые смогут помочь в реконструкции памятника.