ЦСМ «Коньково» участвует в «Неделе добрых дел»

В ЦСМ «Коньково» продолжают собирать пластиковые крышечки в помощь детям-инвалидам. Сбор проводится в рамках масштабного эколого-благотворительного проекта «Добрые крышечки». Передача очередной партии собранных крышечек была приурочена к «Весенней неделе добра».

Сотрудники и воспитанники ЦСМ «Коньково» участвуют в движении «Добрые крышечки» не первый год. Эколого-благотворительный волонтерский проект имеет две цели: сделать Москву чище и помочь нуждающимся детям.

Пластиковые крышечки от бутылок и пакетов собираются и отправляются на завод по переработке пластика. Завод взвешивает сырье и переводит денежные средства за собранные крышечки на счет БФ «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Благодаря проекту помощь была оказана уже пяти ребятам. В настоящее время сбор крышечек ведется для подопечной благотворительного фонда «Волонтёры в помощь детям-сиротам» — Вики, которой очень нужен вертикализатор.