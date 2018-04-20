Отделочные работы завершаются в строящемся детском саду в Котельниках

В городском округе Котельники в строящемся детском саду «Маргаритка» на 180 мест с бассейном завершаются отделочные работы. Об этом сообщила глава Котельников Ирина Польникова.

В настоящее время в строящемся детском саду «Маргаритка» заканчиваются отделочные работы. На прилегающей территории детского сада установлены беседки, песочницы, малые игровые формы. Строители приступают к благоустройству прилегающей территории: озеленению и укладке асфальта

Глава Котельников добавила, что на данный момент подрядчик готовит документы для ввода объекта в эксплуатацию.

К детскому саду подключено отопление, вода, свет. Идет настройка оборудования пищеблока. Проводится тестирование пожарной безопасности. Строительство объекта находится на особом контроле, его скорейший ввод для нас является приоритетной задачей

— Ирина Польникова.

Детский сад «Маргаритка» расположен на улице Парковой в Котельниках. Он возводится в рамках государственной программы Московской области «Образование Подмосковье» за счет средств регионального бюджета и местного. Стоимость работ составляет около 180 миллионов рублей. В нем разместятся групповые ячейки, спальни, пищеблок, актовый зал, помещения для занятия кружковой деятельности, медицинский блок, пищеблок.