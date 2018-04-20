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Отделочные работы завершаются в строящемся детском саду в Котельниках
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Отделочные работы завершаются в строящемся детском саду в Котельниках 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В городском округе Котельники в строящемся детском саду «Маргаритка» на 180 мест с бассейном завершаются отделочные работы. Об этом сообщила глава Котельников Ирина Польникова.
В настоящее время в строящемся детском саду «Маргаритка» заканчиваются отделочные работы. На прилегающей территории детского сада установлены беседки, песочницы, малые игровые формы. Строители приступают к благоустройству прилегающей территории: озеленению и укладке асфальта
Ирина Польникова.
Глава Котельников добавила, что на данный момент подрядчик готовит документы для ввода объекта в эксплуатацию.
К детскому саду подключено отопление, вода, свет. Идет настройка оборудования пищеблока. Проводится тестирование пожарной безопасности. Строительство объекта находится на особом контроле, его скорейший ввод для нас является приоритетной задачей
— Ирина Польникова.
Детский сад «Маргаритка» расположен на улице Парковой в Котельниках. Он возводится в рамках государственной программы Московской области «Образование Подмосковье» за счет средств регионального бюджета и местного. Стоимость работ составляет около 180 миллионов рублей. В нем разместятся групповые ячейки, спальни, пищеблок, актовый зал, помещения для занятия кружковой деятельности, медицинский блок, пищеблок.
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