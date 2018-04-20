Когда в Иркутске состоится фестиваль кавказской культуры?

Иркутская региональная общественная организация «Культурный центр народов Дагестана „Горная Страна“ вместе с Чечено-Ингушским культурным центром „Вайнах“ проведут в Иркутске фестиваль кавказской культуры в августе 2018 года.

Организаторы говорят, что мероприятие рассчитано на три дня, а в его программе — несколько культурно-массовых и спортивных мероприятий, научная конференция, выставка национальной кухни с мастер-классами и дегустацией.

Председатель Иркутской региональной общественной организации „Культурный центр народов Дагестана „Горная Страна“ Султан Алиев рассказал, что подготовка к мероприятию уже началась. 19 марта стартовали два областных конкурса — детских рисунков „Кавказ глазами детей“ и творческих работ „Что для меня Кавказ?“. Лучшие детские работы разместят на выставке, которую откроют в дни фестиваля, а лучшие творческие сочинения опубликуют в сборнике. Участвовать в конкурсах могут жители всей области. Победители в сопровождении взрослых смогут бесплатно приехать на фестиваль. Организаторы обещают взять на себя расходы за проживание и питание.