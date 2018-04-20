Документ о закупках туалетной бумаги для Зимнего дворца 1914 г. выставят на продажу в Москве

Редкие книги и исторические документы на сумму около 20 млн руб. будут представлены 25 апреля на аукционе в «Литфонде». Об этом сообщили в пресс-службе аукционного дома.

«25 апреля аукционный дом «Литфонд» проведет 103 аукцион редких книг, автографов, рукописей, фотографий и исторических документов, на котором будет представлено 400 лотов на общую сумму около 20 млн руб. Среди редких и вожделенных для коллекционеров лотов выделяется массив книг и документов чрезвычайно интересных, а иногда и забавных благодаря своему содержанию. В этом разделе обращает на себя внимание документ о закупках туалетной бумаги для Зимнего дворца (1914 г.), в котором подчеркивается яркая антикоррупционная составляющая и конкурентоспособная система госзакупок, позволяющая экономить даже на приобретении туалетной бумаги. Так, на документе о подорожании французской туалетной бумаги «Сибуа» наложена резолюция «Слишком дорого. Заменить другой, более дешевой», — говорится в сообщении.

Как уточняется, на аукционе также представят комплекс документов, подготовленных норвежским мошенником доктором философии И. Симонсеном для сбора денег на издание юбилейного национального альбома в память 300-летия царствующего дома Романовых (1912 г.). «Им было обмануто множество уважаемых людей, с коими сыграло шутку собственное тщеславие и желание увидеть свою фотографию с подробной биографией и перечислением заслуг перед Отечеством в альбоме, который якобы должен был быть поднесен самому императору Николаю II . Действовал аферист с большим размахом, рассылая письма с предложением об участии в альбоме по всей европейской части России, от Полтавы и Одессы до Казани и Варшавы», — пояснили в пресс-службе.