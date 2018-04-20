Кирилл Садкин из Перми улетел на лечение в Германию

Про маленького Кирилла Садкина знает вся Пермь. Малышу, родившемуся с тяжёлым пороком сердца, помогают в борьбе за жизнь школьники, спортсмены и просто неравнодушные пермяки.

Год назад жители Перми собрали мальчику и его семье 3 миллиона рублей, чтобы немецкие кардиохирурги сделали Кириллу операцию на сердце.

«Первая операция прошла успешно, — сообщили в конце февраля в благотворительном фонде «Дедморозим». — Вторую — заключительную — врачи предполагали провести через полтора-два года, когда Кирилл окрепнет. Но этой зимой малыш заболел, и его состояние резко ухудшилось. Немецкие хирурги пригласили Кирилла на срочное обследование и вторую операцию. Стоимость всех необходимых процедур — 2,5 млн рублей, которых у мамы Кирилла нет».

Два месяца назад в Перми был объявлен срочный сбор средств для Кирилла Садкина. И необходимая сумма была собрана! На днях Кирилл улетел в Германию!

«В Дуйсбурге маленького пермяка уже ждут кардиохирурги, — говорят в фонде «Дедморозим». — Впереди у Кирилла обследование и катетеризация сердца, после которых немецкие врачи должны сказать, возможно ли провести вторую операцию по исправлению порока сердца. Поездка в клинику стала возможна благодаря тысячам неравнодушных людей, которые собрали деньги на оплату обследования, процедуру катетеризации и перелёт».