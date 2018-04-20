Ещё
Кирилл Садкин из Перми улетел на лечение в Германию
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кирилл Садкин из Перми улетел на лечение в Германию 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Про маленького Кирилла Садкина знает вся Пермь. Малышу, родившемуся с тяжёлым пороком сердца, помогают в борьбе за жизнь школьники, спортсмены и просто неравнодушные пермяки.
Год назад жители Перми собрали мальчику и его семье 3 миллиона рублей, чтобы немецкие кардиохирурги сделали Кириллу операцию на сердце.
«Первая операция прошла успешно, — сообщили в конце февраля в благотворительном фонде «Дедморозим». — Вторую — заключительную — врачи предполагали провести через полтора-два года, когда Кирилл окрепнет. Но этой зимой малыш заболел, и его состояние резко ухудшилось. Немецкие хирурги пригласили Кирилла на срочное обследование и вторую операцию. Стоимость всех необходимых процедур — 2,5 млн рублей, которых у мамы Кирилла нет».
Два месяца назад в Перми был объявлен срочный сбор средств для Кирилла Садкина. И необходимая сумма была собрана! На днях Кирилл улетел в Германию!
«В Дуйсбурге маленького пермяка уже ждут кардиохирурги, — говорят в фонде «Дедморозим». — Впереди у Кирилла обследование и катетеризация сердца, после которых немецкие врачи должны сказать, возможно ли провести вторую операцию по исправлению порока сердца. Поездка в клинику стала возможна благодаря тысячам неравнодушных людей, которые собрали деньги на оплату обследования, процедуру катетеризации и перелёт».
АиФ Пермь: последние новости
На «Химфест» в Березники едут «Звери» В Прикамье приставы отменили банкет в пожароопасном ресторане Две пермячки вошли в топ самых сексуальных женщин России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пропавшие красавицы нашего кино6
Звезды пришли на открытие ММКФ3
Что стало с экс-участниками «Дома-2»10
Слезы Якубовича: массовая тупка на «Поле Чудес»102
Нелепые мифы, в которые мы верим из-за кино
Видео
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение