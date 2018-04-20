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«Болты торчат, доски шатаются»: челябинскую УК обязали отремонтировать «спонсорский» детский городок
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«Болты торчат, доски шатаются»: челябинскую УК обязали отремонтировать «спонсорский» детский городок 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
Тракторозаводский районный суд Челябинска обязал управляющую компанию отремонтировать детскую площадку во дворе дома № 2 на улице Салютной. Об этом сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Белозёрова.
Проверка детского городка показала многочисленные нарушения: зазоры, повреждения, выступающие детали. Всё это, как посчитали в прокуратуре, угрожает детям. В иске к управляющей компании потребовали отремонтировать площадку.
— Суд пришёл к выводу, что содержание элементов благоустройства во дворе относится к обязанностям управляющей организации, — уточнила Наталья Белозёрова. — Ответчик ссылался на то, что в договоре по содержанию двора между УК и жителями не указаны работы по благоустройству игрового городка. Но суд решил, что это не является основанием для отказа в удовлетворении иска. Судебный акт вступил в законную силу.
74.ru обратился за комментарием в «ЖЭУ-7», которое обслуживает двор по адресу Салютная, 2. В управляющей компании пообещали ответить позже.
На аварийное состояние детского городка жители дома № 2 на улице Салютной пожаловались в сентябре прошлого года. Пластиковую часть горки пришлось демонтировать после того, как в ней образовалась дыра. По словам местных жителей, в 2016-м ребёнок, катаясь на ней, травмировался.
Детский городок опасный для жизни
Городок установили во дворе около пяти лет назад депутаты Тракторозаводского района совместно с инвесторами. По закону отвечать за состояние детских площадок во дворах должна управляющая компания. Но в этом случае возник нюанс, который фактически делает городок бесхозным: контроля за ним нет ни со стороны коммунальщиков, ни со стороны администрации.
Чтобы УК могла взять эту придомовую территорию на свой баланс, жители должны провести межевание участка и поставить его на кадастровый учёт. Таким образом, из муниципальной собственности земля перейдёт хозяевам квартир, которые смогут распоряжаться ею сами.
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