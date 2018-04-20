«Голос. Дети». Финал. Трансляция «ВМ»

Вечером в пятницу на Первом канале вечерний эфир пройдет под знаком «Голоса»: мы станем свидетелями грандиозного шоу, в которое обещает превратиться финал крупнейшего вокального конкурса. Учитывая интерес к шоу, мы — уже по традиции — будем вести его прямую трансляцию на нашем сайте. Это позволит вам ознакомиться со всеми подробностями произошедшего, что особенно ценно, если в этот день вы не сможете это шоу посмотреть.

Итак, 20 апреля в 21:30 в зрители узнают имя нового победителя. Кто им станет? Претендентов на данный момент девять, по три человека от каждого наставника. Так, команду Валерия Меладзе представляют Анастасия Гладилина , Тали Купер и Олеся Машейко . Из группы «учеников» Пелагеи на сцену выйдут Рутгер Гарехт, Вероника Сыромля и Эден Голан. Ну а Баста «поставил» — в хорошем смысле этого слова! — на Александру Ушакову, Акмаля Ходжаниязова и Софию Федорову.

… Ну что сказать в преддверии схватки? Что эта битва обещает быть достаточно жесткой — ведь всем известно, что на «детском» «Голосе» страсти кипят нешуточные. Новшество этого года — возможность интерактивного участия в шоу — добавляет «перца». Что в прошлую пятницу, что во время финала шоу Первый канал будет работать не только в прямом эфире и в Сети, но и в режиме «интерактивного ТВ» на основе технологии HbbTV, которая получила распространение в 32 странах на более чем 300 телеканалах.

В мире к этой программе на данный момент подключено 43 с лишним миллионов телевизоров, в России — несколько миллионов. Как заметил Дмитрий Нагиев , «теперь телевизор слышит нас и говорит с нами», что правда: телезрители смогут непосредственно по время прямых трансляций принять участие в опросе, результаты которого позволят определить, кого бы они хотели видеть в креслах наставников в следующем сезоне! Благодаря новой системе, массовый телезритель станет массовым пользователем, сможет, прибегнув к уникальному дополнительному функционалу, буквально выйти с шоу на связь, Весь контент, связанный с шоу, который зрителям раньше приходилось искать в интернете, теперь становится доступным прямо в их телеприемниках во время просмотра — достаточно лишь нажать красную кнопку на пульте.

Как мы уже сообщали, даже оценивать выступления участников теперь можно прямо на экранах телевизоров. Зрители смогут участвовать в опросах и голосованиях, знакомиться с дополнительной информацией об участниках шоу, их наставниках и прозвучавших в эфире песнях.

Мы же в режиме реального времени будем передавать на сайт информацию обо всем, что происходит на шоу, делиться впечатлениями, ну и, конечно, переживать за таких разных и таких талантливых детей…

Впрочем, убедиться в этом вам лучше самим — мало ли, как сложится. Вдруг не успеете посмотреть?! Тогда милости просим к нам, на сайт «Вечерней Москвы» — напоминаем, трансляция начнется в 21:30, даже чуть раньше!