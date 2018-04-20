Пелагея: Каждый из участников пятого сезона «Голос. Дети» талантлив по-своему

Вечером в пятницу, 20 апреля, на Первом канале вечерний эфир пройдет под знаком «Голоса»: мы станем свидетелями грандиозного шоу, в которое обещает превратиться финал крупнейшего вокального конкурса. Учитывая интерес к шоу, мы — уже по традиции — будем вести его прямую трансляцию на нашем сайте. Это позволит вам ознакомиться со всеми подробностями произошедшего, что особенно ценно, если в этот день вы не сможете это шоу посмотреть.

Итак, 20 апреля в 21:30 зрители узнают имя нового победителя. Кто им станет? Претендентов на данный момент девять, по три человека от каждого наставника. Так, команду Валерия Меладзе представляют Анастасия Гладилина , Тали Купер и Олеся Машейко . Из группы «учеников» Пелагеи на сцену выйдут Рутгер Гарехт, Вероника Сыромля и Эден Голан. Ну а Баста «поставил» — в хорошем смысле этого слова! — на Александру Ушакову, Акмаля Ходжаниязова и Софию Федорову.

Мы же в режиме реального времени будем передавать на сайт информацию обо всем, что происходит на шоу, делиться впечатлениями, ну и, конечно, переживать за таких разных и таких талантливых детей…

Впрочем, убедиться в этом вам лучше самим — мало ли, как сложится. Вдруг не успеете посмотреть?! Тогда милости просим к нам, на сайт «Вечерней Москвы» — напоминаем, трансляция начнется в 21:30, даже чуть раньше!