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Пелагея: Каждый из участников пятого сезона «Голос. Дети» талантлив по-своему
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Пелагея: Каждый из участников пятого сезона «Голос. Дети» талантлив по-своему 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Вечером в пятницу, 20 апреля, на Первом канале вечерний эфир пройдет под знаком «Голоса»: мы станем свидетелями грандиозного шоу, в которое обещает превратиться финал крупнейшего вокального конкурса. Учитывая интерес к шоу, мы — уже по традиции — будем вести его прямую трансляцию на нашем сайте. Это позволит вам ознакомиться со всеми подробностями произошедшего, что особенно ценно, если в этот день вы не сможете это шоу посмотреть.
Итак, 20 апреля в 21:30 зрители узнают имя нового победителя. Кто им станет? Претендентов на данный момент девять, по три человека от каждого наставника. Так, команду Валерия Меладзе представляют Анастасия Гладилина, Тали Купер и Олеся Машейко. Из группы «учеников» Пелагеи на сцену выйдут Рутгер Гарехт, Вероника Сыромля и Эден Голан. Ну а Баста «поставил» — в хорошем смысле этого слова! — на Александру Ушакову, Акмаля Ходжаниязова и Софию Федорову.
Мы же в режиме реального времени будем передавать на сайт информацию обо всем, что происходит на шоу, делиться впечатлениями, ну и, конечно, переживать за таких разных и таких талантливых детей…
Впрочем, убедиться в этом вам лучше самим — мало ли, как сложится. Вдруг не успеете посмотреть?! Тогда милости просим к нам, на сайт «Вечерней Москвы» — напоминаем, трансляция начнется в 21:30, даже чуть раньше!
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