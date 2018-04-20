На капремонт школ в ближайшее время обязательно надо найти дополнительные средства — Пушкин

— Вопрос о создании доступной среды для инвалидов стоял третьим в повестке заседания комиссии по социальной политике, но по своей актуальности он должен быть первым. Мы иногда не понимаем всех неудобств, которые испытывают люди с ограниченными возможностями, и вспоминаем тогда, когда сами оказываемся в таком положении.

Мы договорились, что точечно будем решать эти вопросы. Надо навалиться всем миром — политикам, депутатам, бизнесменам, мы часто оказываем помощь обобщенно, на какие-то разовые мероприятия, здесь же нужна помощь конкретному человеку.

По вопросу о корректировке бюджета мы отметили, что 68,8 млн рублей целевым назначением будут выделены из областного бюджета на реконструкцию двух детсадов и капремонт двух школ. Я обращался к главе города, и мы еще раз будем говорить о том, что на капремонт школ в ближайшее время обязательно надо найти дополнительные средства. Думаю, что в мае при принятии новых поправок какие-то деньги на эти цели получим. Важно выделить их вовремя, для того чтобы успеть сделать ремонт кровель.

Мы обсуждали, казалось бы, дежурный вопрос — о летнем отдыхе детей. С одной стороны, он дежурный, а с другой стороны — теплый, как лето, и очень нужный. Депутаты отметили, что примерно столько же детей в этом году отдохнет в летних оздоровительных лагерях за городом, как и в прошлом году. Даже чуть больше, потому что будут организованы палаточные городки. Для молодежи это, наверное, неплохо — пусть привыкают жить в трудных условиях. Когда я был в таком возрасте, мне нравилось отдыхать в палатках — это романтика, возможность побыть наедине с природой.

Депутат Е. И. Лазарев поднял вопрос, который имеет большое социальное значение, — по организации работы библиотек и затратам на их деятельность. Директор департамента культуры Н. Е. Суханова докладывала по этому вопросу. В моем избирательном округе есть прекрасная библиотека им. О. Кошевого, и я считаю, что библиотеки — это островки культуры в микрорайонах. Наверное, можно изменить формат их работы, сделать специализированные многофункциональные культурные центры. Такие наработки есть.

Депутат Лазарев согласился с моим предложением о том, что надо создать рабочую группу с привлечением специалистов, депутатов, администрации города, чтобы глубоко в эту проблему погрузиться и принимать решения по таким щепетильным вопросам согласно устремлениям наших горожан. Я считаю, что глава города Владимир Александрович Панов всегда советуется с общественностью и на основании этого принимает взвешенные решения. Есть русская пословица: «Семь раз отмерь и один раз отрежь». Так нужно делать всегда, особенно в том, что касается культуры.