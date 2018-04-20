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Сенаторы намерены обязать использовать ГОСТ при производстве продуктов детского питания
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Сенаторы намерены обязать использовать ГОСТ при производстве продуктов детского питания 

Агентство «Москва» 1 час назад
Члены Совета Федерации — авторы законопроекта о производстве и обороте пищевой продукции для детского питания — намерены прописать в разрабатываемом документе, что использование ГОСТа при таком производстве обязательно. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила заместитель председателя комитета верхней палаты парламента по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина Гехт.
«Мы планируем, что ГОСТ будет обязательный. Сегодня он носит рекомендательный характер, и, в принципе, технические условия (ТУ), которые предлагают производители, допустимы. Сейчас это предложение находится в разработке, однако, все сходятся во мнении, что для детского питания должен быть ГОСТ, он отличается от ТУ тем, что обеспечивает не только безопасность продуктов, но и его качество», — сказала И. Гехт.
По словам сенатора, такую идею поддерживает и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
И. Гехт также подчеркнула, что для совершенствования процесса осуществления закупок очень важно не только заниматься улучшением соответствующих норм законодательства, необходимо принимать во внимание ответственность самого заказчика. «Движение должно быть с двух сторон: с одной стороны, усовершенствование закона, с другой — ответственность заказчика по качеству продукции, которую он приобретает, прежде всего, для детского питания», — уточнила она.
Комментируя вопрос о мерах защиты взрослого населения от фальсификата продуктов питания, И. Гехт отметила необходимость реализации системы прослеживаемости продукта. «Пока сложно говорить о разработке такого информационного продукта, но это единственное, что может бороться с фальсификатом», — сказала сенатор.
Ранее сообщалось, что законопроект о производстве и обороте пищевой продукции для детского питания планируется внести в Госдуму до конца весенней сессии.
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