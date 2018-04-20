В Чите вручили литературную премию среди авторов-инвалидов

ЧИТА, 20 апреля. / ТАСС /. Вручение ежегодной премии имени поэта Геннадия Головатого за успехи в области литературы авторов с ограниченными возможностями здоровья состоялось в пятницу в Чите, сообщила пресс-служба Министерства культуры Забайкальского края.

"Лауреатом литературной премии в номинации «Проза» стал Михаил Лавров из города Краснокаменска. Шахтерская работа дала ему богатейший материал, который послужил основой для рассказов и прозаических миниатюр. Герои сборников «Мишкины рассказы» — друзья, коллеги и знакомые автора", — рассказали в пресс-службе.

Жюри не стало присуждать премию в номинации «Поэзия», поскольку не смогли выбрать лучшего среди нескольких участников. Однако благодарственное письмо за удачный дебют получит юный поэт из Краснокаменска Антон Якимов. Члены жюри также поощрили нескольких литераторов и библиотекаря из города Петровск-Забайкальский Веру Попову , отметив ее работу по приобщению детей к литературному творчеству.

Председатель жюри, заместитель министра культуры края Алексей Бочкарников отметил, что в этом году на конкурс поступило более 300 работ из разных районов Забайкалья.