В Чите вручили литературную премию среди авторов-инвалидов 

ЧИТА, 20 апреля. /ТАСС/. Вручение ежегодной премии имени поэта Геннадия Головатого за успехи в области литературы авторов с ограниченными возможностями здоровья состоялось в пятницу в Чите, сообщила пресс-служба Министерства культуры Забайкальского края.
"Лауреатом литературной премии в номинации «Проза» стал Михаил Лавров из города Краснокаменска. Шахтерская работа дала ему богатейший материал, который послужил основой для рассказов и прозаических миниатюр. Герои сборников «Мишкины рассказы» — друзья, коллеги и знакомые автора", — рассказали в пресс-службе.
Жюри не стало присуждать премию в номинации «Поэзия», поскольку не смогли выбрать лучшего среди нескольких участников. Однако благодарственное письмо за удачный дебют получит юный поэт из Краснокаменска Антон Якимов. Члены жюри также поощрили нескольких литераторов и библиотекаря из города Петровск-Забайкальский Веру Попову, отметив ее работу по приобщению детей к литературному творчеству.
Председатель жюри, заместитель министра культуры края Алексей Бочкарников отметил, что в этом году на конкурс поступило более 300 работ из разных районов Забайкалья.
Премию авторам с ограничениями по здоровью вручают в Забайкалье с 2016 года. Церемония проходит в рамках проекта «Головатовские чтения», посвященного творчеству российского поэта Геннадия Головатого (1940-2001), который с детства был парализован и почти всю жизнь прикован к постели. В 1963 году он получил первую премию на всесоюзном поэтическом конкурсе "Комсомольской правды" за стихотворение «Сила», был членом Союза писателей СССР. Стихи Головатого публиковались во многих литературных журналах, в том числе в «Неве», «Сибирских огнях», «Смене».