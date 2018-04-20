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«Воинский эшелон» помчался по станциям Волгоградской области
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«Воинский эшелон» помчался по станциям Волгоградской области 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Уникальный ретропоезд «Воинский эшелон» начал свое путешествие по станциям Волгоградской области. Завтра исторический паровоз с пятью железнодорожными платформами остановится на станции Волжский.
— Во время стоянок «Воинского эшелона», который мы готовили в путь вместе с музеем-заповедником «Сталинградская битва» и Российским военно-историческим обществом, волгоградцы и жители районов области увидят военную технику и уникальный паровоз на угле, — рассказали в пресс-службе Приволжской железной дороги.
На станцию Волжский эшелон приедет завтра в 10:00.
На этой неделе ретропоезд выехал из Астрахани. Как и в годы войны, местные жители проводили состав с музыкой и цветами.
— Астраханцы с душой подошли к организации и режиссуре мероприятия. Это было эмоционально, тепло. Я, как и зрители, которых оказалось на удивление много, несмотря на будний день, хорошо представил, как во время войны эшелоны уходили на фронт, как их провожали в родных городах, — поделился эмоциями директор музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Васин.
22 апреля — Донская, начало мероприятия в 10:00;
23 апреля — Иловля-1, начало мероприятия в 10:05;
24 апреля — Серебряково, начало мероприятия в 09:00;
24 апреля — Филоново, начало мероприятия в 15:00;
25 апреля — Алексиково, начало мероприятия в 10:00;
26 апреля — Урюпино, начало мероприятия в 10:00;
28 апреля — Аткарск, начало концерта в 10:00;
30 апреля — Сенная, начало концерта в 10:00;
4 мая — Саратов-1, начало концерта в 10:00;
6 мая — Петров Вал, начало концерта в 10:00 (мск.);
6 мая — Камышин-1, начало мероприятия в 14:20;
О том, как современные машинисты освоили профессию кочегара и научились жарить самую вкусную яичницу в печи, читайте в нашем репортаже.
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