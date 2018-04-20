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Британка потратила тысячи фунтов на конкурсы красоты для четырехлетней дочки
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Британка потратила тысячи фунтов на конкурсы красоты для четырехлетней дочки 

Lenta.ru 1 час назад
Домохозяйка из Великобритании тратит тысячи фунтов на конкурсы красоты для четырехлетней дочери. Об этом она рассказала изданию The Mirror.
Лора Чанг (Laura Chungh) из города Уолсолл объясняет свои траты тем, что ее ребенок Лилли-Мэй обожает «прихорашиваться». 23-летняя британка признается, что потратила три тысячи фунтов (около 258 тысяч рублей) на наряды для конкурсов красоты для детей и не собирается останавливаться.
Лилли Мэй участвует в соревнованиях для красавиц с двух лет примерно два раза в месяц. За это время она выиграла около 30 из них, и Чанг бережно хранит все ее награды.
Чэнг отрицает, что конкурсы красоты сексуализируют ее дочь: «Я одеваю ее соответственно возрасту, например, до трех лет она не носила короткие топы. К тому же, я не крашу Лилли-Мэй и не наношу на нее автозагар, она и так хорошенькая». Тем не менее, с трех лет она носит на соревнованиях накладные ресницы.
Также Чэнг утверждает, что не заставляет ребенка участвовать в конкурсах и считает, что они помогают девочке повысить самооценку.
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