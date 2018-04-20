Быть женой миллиардера: правила жизни пианистки Элен Мерсье-Арно

Элен Мерсье-Арно — жена самого богатого человека Европы и президента группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy — Бернара Арно — чье состояние в 2018 году оценивается в $ 72 млрд, никогда не задумывалась о том, чтобы оставить свою карьеру пианистки. Хотя она гордится бизнес-успехами мужа, сама тоже продолжает реализовываться в профессии — в год дает по двадцать концертов по всему миру. Кроме того, уделяет много времени своим троим взрослым сыновьям — Александру (26 лет), Фредерику (23 года) и Жану (19 лет).

Дома в Париже, когда я не на гастролях, я просыпаюсь полседьмого, чтобы заняться спортом. Обычно я либо бегаю, либо плаваю. Сразу после этого сажусь за пианино.

Любой концертный исполнитель должен музицировать ежедневно по 3-4 часа, иначе потеряет форму.

Все музыканты дисциплинированы. Я в том числе.

Дома я жена и мать Элен Арно, в профессиональной жизни — Элен Мерсье. Эти две Элен все время упрекают друг друга, что делают недостаточно: одна дома, вторая в музыке.

В год я даю по двадцать концертов по всему миру. Мои любимые друзья и партнеры, с которыми я гастролирую, Брижит Энжерер, Владимир Спиваков и Луи Лорти.

Два часа выступления на сцене требуют долгих часов репетиций.

Все трое моих сыновей тоже занимаются музыкой. Два старших играют на пианино, а младший — на гитаре.

Когда я встретила своего мужа, у меня никогда не стоял вопрос о прекращении моей работы. Бернар уважает дело, которым я занимаюсь.

Идеальный вечер для меня — это когда мы всей семьей собираемся вместе за просмотром какого-нибудь американского сериала.

Иври Гитлис пригласил меня на ужин с друзьями, где я познакомилась с Бернаром. Сразу после ужина Бернар вызвался проводить меня до дома. (Иври Гитлис — знаменитый израильский скрипач, который сейчас живет в Париже — Forbes ).

Через три недели после нашей первой встречи, когда я вернулась с гастролей, мы увиделись снова. И так начали встречаться.

В своего мужа я влюбилась, когда услышала, как он играет на пианино. Музыка раскрыла в нем сверхчувствительного человека, который очень контрастировал с привычным его образом несгибаемого бизнесмена. Он любит исполнять Шопена.

Мы не часто выходим в свет и ужинаем в ресторанах. Просто мы не из тех, кто любит проводить много времени за столом.

Моя старшая сестра, страдающая биполярным расстройством, которое усугублялось наркотиками, покончила жизнь самоубийством. Эта трагедия разделила мою жизнь на «до» и «после». Она была скрипачкой и очень важным человеком для меня, именно она привила мне любовь к музыке. Однажды Бернар сказал мне, что я должна жить для тех, кто сейчас живет, кто во мне нуждается. Это помогло мне выйти из депрессии.

Бернар очень внимательный отец. Каждый день он проводит с сыновьями по два часа. А раньше, когда они были младше, даже в отпуске занимался с ними математикой.

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