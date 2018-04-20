Панда-парк начинает свою работу в Измайлове

В Измайловском парке культуры и отдыха 21 апреля откроется веревочный городок.

Панда-парк, расположенный в Измайловском парке, в субботу, 21 апреля, примет своих первых посетителей. Он будет работать и 22 апреля (с 11 до 19 часов), а, начиная со следующих выходных, веревочный маршрут будет уже функционировать в ежедневном режиме.

Стоит напомнить, что веревочный городок находится в Северной части Измайловского парка, слева от «Забавы». В парке всего два маршрута. «Детский» маршрут стоит 250 рублей, а вот цена «семейного» маршрута составляет 350 рублей.

Важно, что перед прохождением маршрута «Детский» подростки проходят обязательный инструктаж и тренировку на учебной трассе, чтобы отработать основные движения на земле. Только после этого детей допускают на веревочную трассу.