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Панда-парк начинает свою работу в Измайлове
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Панда-парк начинает свою работу в Измайлове 

Управа района Измайлово города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
В Измайловском парке культуры и отдыха 21 апреля откроется веревочный городок.
Панда-парк, расположенный в Измайловском парке, в субботу, 21 апреля, примет своих первых посетителей. Он будет работать и 22 апреля (с 11 до 19 часов), а, начиная со следующих выходных, веревочный маршрут будет уже функционировать в ежедневном режиме.
Стоит напомнить, что веревочный городок находится в Северной части Измайловского парка, слева от «Забавы». В парке всего два маршрута. «Детский» маршрут стоит 250 рублей, а вот цена «семейного» маршрута составляет 350 рублей.
Важно, что перед прохождением маршрута «Детский» подростки проходят обязательный инструктаж и тренировку на учебной трассе, чтобы отработать основные движения на земле. Только после этого детей допускают на веревочную трассу.
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