Ещё
«От гор Уральских до Макса Барских»: Great запустило федеральную кампанию для «Русского Радио»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«От гор Уральских до Макса Барских»: Great запустило федеральную кампанию для «Русского Радио» 

Sostav.ru 57 минут назад
Фото: Sostav.ru
Агентство Great разработало новую федеральную рекламную кампанию для «Русского радио», стартовавшую в марте в outdoor, интернете и на телевидении. В основе креативного решения — рифмы имен популярных исполнителей с названиями российских городов.
Центральной идеей стал масштаб вещания станции, которую можно услышать практически в любом регионе России. Кампания получила название «Радио большой страны».
В основе креативного решения — рифмы имен популярных исполнителей с названиями российских городов.
К созданию новых слоганов радиостанция привлекла слушателей — они активно включились в рифм-баттл с призами, главный из которых — услышать собственный слоган в эфире «Русского радио».
Рифмованные слоганы изображены на фоне достопримечательностей российских городов.
«От Самары до Непары», «От гор Уральских до Макса Барских», «От Магадана до Джигана» — целью было сохранить узнаваемый легкий и ироничный стиль шуток «Русского радио», чтобы сказать о масштабе, избежав пафоса.
fs disable
«Русскоязычная популярная музыка — это то, что связывает самые далекие друг от друга регионы России. Хиты «Русского радио» одинаково хорошо знают и на Сахалине, и в Калининграде. Этот масштаб мы и решили показать в кампании. Но сделать это хотелось не пафосно, а легко, в стиле знаменитых шуток «Русского радио», которые стали визитной карточкой станции. Так появились рифмованные слоганы с городами и артистами. Эта музыка всюду, этих артистов любит вся страна», — поясняют в агентстве Great.
В рамках камании также запущен ТВ-ролик, в котором зритель словно телепортируется из одного региона в другой, слушая любимую музыку.
Отметим, чтоизменения коснулись и звукового оформления эфира радиостанции. Рифмованные слоганы служат перебивками, джинглами и подводками к песням наряду со знаменитыми шутками «Рекламной службы Русского радио».
Sostav.ru: последние новости
Amedia TV перестала доверять озвучку сериалов «Кубику в кубе» MaxMediaGroup снова показала будни менеджера Андрея Генеральным продюсером СТС назначен Антон Федотов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пропавшие красавицы нашего кино6
Звезды пришли на открытие ММКФ3
Что стало с экс-участниками «Дома-2»10
Слезы Якубовича: массовая тупка на «Поле Чудес»102
Нелепые мифы, в которые мы верим из-за кино
Видео
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение