Год без «Отдыха» — что изменилось

Отменить снос зданий не удалось, и теперь на их месте стройка. Что еще изменилось на улице за этот год?

Материнский сквер. При сносе клуба «Отдых» застройщик вырубил реликтовые сосны, выплаченную за это компенсацию удалось направить на озеленение улицы. В частности, в Материнском сквере починили бордюры и дорожки, поставили памятный камень. В нижнем и верхнем Павловских скверах произвели подсадки красиво цветущих кустарников и цветов, подсадили кустарники в сквере на Учительской, благоустроили заброшенный и разрушенный сквер за ДК Горького.

Скульптуры Арбатского. 20 лет произведения знаменитого скульптора Геннадия Арбатского, украшающие улицу, были, по сути, бесхозными. Они ветшали, их портили, воровали. В этом году удалось поставить их на баланс муниципалитета. Более того, удалось восстановить уничтоженную десять лет назад работу Арбатского: скульптура «Гнездышко» вновь появилась в одном из дворов улицы. Яркое яйцо на подставке по старой фотографии воссоздал новосибирский художник Сергей Беспамятных, добавив в работу своих идей.

Кинотеатр «Космос». С кинотеатром едва не случилась та же история, что и с Домом спорта. Его хотели продать арендатору, при этом земля под ним была зонирована как ОД-1. Сделку по продаже вовремя остановили, поменяли назначение зоны, теперь там можно построить только спортивный или культурный объект. Более того, нашелся инвестор, который хочет возвести на этом месте хоккейный центр. Согласно предложенной концессии, муниципалитету будут выделяться три часа в день бесплатных занятий для школьников. Дело за малым: разработать условия концессии, объявить конкурс, а затем согласовать и подписать договор.

Скамейки на Богдашке. 10 скамеек появилось в прошлом году на улице Богдана Хмельницкого.