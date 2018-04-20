Urban Culture Festival пройдет в «Порту Севкабель»

Третий фестиваль Urban Culture пройдет 7 и 8 июля в пространстве «Порт Севкабель» на Васильевском острове. До этого фестиваль проводили в Музее уличного искусства.

Будет организовано несколько тематических зон: уличная мода, рэп, музыка, тату, спорт, граффити, медиа, лайфстайл, танец. На мероприятии выступят АИГЕЛ, IC3PEAK, RSAC, Cream Soda, Бакей, GSPD. Также будут проведены соревнования в уличных видах спорта, граффити-баттлы, мастер-классы и многое другое.

«Уличная культура серьезно поменяла курс. Она вырвалась из бетонных коробок и движух «на районе» на центральные улицы и официальные каналы. Она с бешеной скоростью меняет тренды, мемы, героев и звезд», — считает продюсер проекта Валерий Шафиров.

До этого стало известно, что на этой же площадке пройдет еще одно мероприятие. Roots United представили новую локацию Present Perfect Festival. С 27 по 29 июля 2018 четвертый фестиваль электронной музыки и современного искусства расположится также на территории Порта «Севкабель».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.