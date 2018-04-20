В Железногорске прошел детский конкурс «Жемчужина КМА»

В Железногорске подвели итоги ежегодного конкурса детского творчества «жемчужина КМА», проведенного при поддержке компании «Металлоинвест»

На конкурс было представлено 376 работ. Его участники — юные железногорцы в возрасте от 5 до 18 лет. Организаторы мероприятия определили для творческого состязания три направления: художественно-изобразительное и декоративно-прикладное искусство, техническое моделирование.

Победителей выбирали по шести номинациям: «Славим труд, профессии на МГОКе», «У истоков рождения Михайловского ГОКа», «Верим в сказку и добро» (о благотворительных делах МГОКа), «Они прославили наш город в культуре, спорте и труде!», «Почёт и слава горнякам!», «МГОК через 100 лет».

При выполнении конкурсных работ ребята применяли самую разнообразную технику — живопись, аппликацию, лепку, плетение, выжигание, квилинг, папье-маше. В этом году впервые было представлено много графики, резьбы по дереву, техника граттаж. Члены жюри отмечают, что с каждым годом становится все сложнее определить победителей. Растет число участников, уровень их мастерства, качество воплощения идеи, появляются новые способы исполнения.

— И дети, и педагоги очень любят этот конкурс, ждут его с нетерпением, — сказала член жюри, старший методист управления образования г. Железногорска Алла Синюгина. — Очень много работ сделаны самыми маленькими участниками. Конечно, некоторым из них помогали взрослые: родители и педагоги. Но жюри в первую очередь оценивало детское творчество.

При подведении итогов жюри обращали внимание на выразительность и оригинальность работ, образность и композиционное решение, соответствие тематике конкурса, эстетику оформления, соответствие уровня и сложности исполнения возрасту автора.

В каждой номинации определены победители и лауреаты, которым будут вручены дипломы и подарки.